Une énorme journée d'efforts pour les participants du Tours'N'Man

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Deuxième édition du Tours'N'Man ce dimanche au Parc Expo de Tours et dans ses environs... Cet événement se surnomme "Le défi des rois". Après les courses XS pour la journée de samedi, place aux compétitions les plus sérieuses ce dimanche : des triathlons L et XXL, la plus grande épreuve nécessitant de faire 3,8km de natation, 180km de vélo et enfin de courir un marathon de 42,195km. Des performances qui nécessitent une sacrée volonté, en plus de la force physique.

Le top départ a été donné en tout début de matinée au bord du Cher. Les concurrentes et les concurrents ont directement nagé dans la ravière avant de prendre la route, par exemple jusqu'au Château d'Ussé pour les cyclistes. 1 700 personnes se sont inscrites pour les épreuves L et XXL.

Les résultats : Sébastien Escola-Fasseur du club de triathlon de Quimper s'impose dans la course XXL après 8h 51 minutes et 9 secondes d'effort. Derrière, Laurent Nobels est second en 9h02, 9h04 pour Thomas Marin. En relais XXL, le trio Anaïs Bauge, Philippe Gangneux et Joël Blouin l'emporte en 9h25.

Pour la course L, deux fois moins longue, Aurélien Raphaël s'impose pour la 2e fois en deux ans en 3h58 et 39 secondes, soit presque dix minutes de moins que le second Nicolas Onillon. Les trois suivants sont de Saint-Avertin : François Bodic, Thomas Tessier et Waren Chali. La première femme est 7e, c'est Audrey Merle en 4h18. Sur le relais, un trio jocondien temrine avec l'or : Jérémy Hérault, Toumy Degham et Benoit Baucher (3h59 et 7 secondes).

Voici quelques photos de la matinée par Pascal Montagne et tous les résultats ici :