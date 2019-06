La 14e Marche des Fiertés de Tours à revivre en images

Près de 4 000 personnes y ont participé.

Beaucoup de jeunes, des familles, des gens de tous horizons, et quelques Gilets Jaunes qui ont réussi à s'inviter dans le cortège... La Marche des Fiertés de Tours s'est élancée du Château de la ville vers 17h ce samedi, prenant le parti de faire le tour du centre-ville comme chaque année via la cathédrale, la préfecture, la Place Jean Jaurès, le Vieux-Tours et les quais.

Satisfaits, les organisateurs dénombraient 3 500 personnes dès le départ, 4 000 un peu plus tard, soit une affluence comparable à la dernière édition de 2018. Un signal fort pour célébrer 50 ans de fiertés dans les rues après les événements de Stonewall de 1969 auquel plusieurs banderoles faisaient référence. Un bon signe aussi alors que plusieurs personnes participantes nous relataient subir ou observer régulièrement des agressions verbales voire physiques envers des personnes LGBTI. Ainsi, l'affluence au Centre LGBTI de Touraine basé dans le quartier Velpeau ne faibilit pas, en particulier pour ses permanences d'accueil et d'écoute.

Ce samedi, l'heure était donc à la fête, avec musique, musique forte et musique très forte pour revendiquer les identités diverses, les choix de vie multiples. Beaucoup de sourires et de looks différents dans les rues. Voici ce que ça donnait avec le reportage photo de Pascal Montagne :