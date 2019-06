A Tours-Sud, apparition d’une fresque hommage à Freddie Mercury

De quoi donner des idées à d’autres street-artistes ?

Au mois de mai, on découvrait une fresque hommage à Balzac à Tours-Nord, tout près de l’espace Gentiana. Une œuvre commandée par la mairie à l’occasion du 220e anniversaire de la naissance de l’écrivain. A ce moment-là, l’élue en charge de la culture Christine Beuzelin expliquait à Info Tours qu’elle aimerait bien voir plus de graffs en ville. Manifestement, elle a été entendue.

On ignore dans quel contexte précis mais depuis quelques jours, une grande fresque décore l’un des piliers du Pont de l’Alouette, tout près du Centre Aquatique du Lac, du Lycée Grandmont et du quartier des Fontaines. Du mauve, du jaune, du noir, et la silhouette du chanteur de Queen Freddie Mercury remplace le béton gris et terne sur cet ouvrage d’art récemment rénové par l’agglomération.

Freddie Mercury, icône éternelle de la musique rock. Mort il y a presque 18 ans, l’éternel interprète de We will rock you a eu récemment droit à son biopic au cinéma : un carton dans les salles.

Quitte à rendre hommage à de grands musiciens, à l’échelle tourangelle on aurait pu s’attendre à une fresque pour Prince, le Kid de Minneapolis, ville jumelle de Tours aux Etats-Unis. Mais le steet art est imprévisible et c’est ce qui fait son charme. Alors que Paris inaugure ce week-end un grand parcours de fresques géantes sur les immeubles du XIIIe arrondissement, on ne peut que souhaiter que ce genre d’initiatives fassent des émules dans notre agglomération. Il y a encore tant de piliers de ponts moches, à l’Alouette, ou ailleurs.