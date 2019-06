StorieTouraine, 14/06/19 : nouvelle candidature à la mairie de Tours, un sésime ressenti en Touraine, fermeture des impôts à Loches...

Et un meeting d’athlétisme ce week-end.

Chaque jour pour avoir un résumé de l’info tourangelle lisez donc la StorieTouraine réactualisée dès que nécessaire. Voici l’édition de ce vendredi :

Un séisme ressenti en Indre-et-Loire...

La terre a tremblé ce jeudi à 21h52 précises dans une petite commune de la Vienne située à 14km de Châtellerault. Des habitants de Poitiers ont ressenti la vibration, mais aussi des résidents d’Indre-et-Loire, en particulier dans le sud du département, mais pas seulement selon les témoignages recueillis par les sismologues. Ce séisme, le deuxième en quelques mois dans le Poitou, était de faible ampleur : 3,3 sur l’échelle de Richter. Il n’a pas fait de dégâts.

La SNCF et les exams...

Le bac débute lundi pour plus de 6 000 tourangelles et tourangeaux dont une partie qui iront aux épreuves en train. La SNCF rappelle qu’elle met en place un dispositif spécial en cas de problème de train, autrement dit un retard de plus de 15 minutes. Une prise en charge spécifique sera proposée aux jeunes qui n’auront qu’à se signaler aux agents SNCF. Un numéro de téléphone aussi : 0 800 83 59 23. La compagnie ferroviaire se chargera également de prévenir le rectorat de tout retard conséquent pouvant impacter l’arrivée des jeunes aux épreuves.

Les impôts à Loches c’est bientôt fini...

D’après la NR qui cite le directeur des finances publiques d’Indre-et-Loire, la récente réunion autour de l’avenir des services des impôts du département organisée en préfecture a acté la fermeture du centre de Loches.



Il ne resterait donc que deux accueils au public dans le département : Tours et Chinon. Il s’agit d’une mesure dans le cadre d’un plan de réorganisation national, le gouvernement ayant par ailleurs annoncé sa volonté de regrouper des services au public au sein de comptoirs France Services dont les contours sont encore flous. On ne sait donc pas vraiment quelles compensations seront offerts aux contribuables lochois qui auront des questions fiscales. Ni quand ce dispositif doit entrer en vigueur.

Françoise Amiot repart en campagne...

Vous vous souvenez de Françoise Amiot ? Elue au conseil municipal de Tours en 2008 elle était adjointe aux finances de Serge Babary avant de claquer la porte de la majorité en 2017, quittant du même coup Les Républicains dont elle voulait défendre les couleurs pour les élections législatives. Devenue supportrice d’Emmanuel Macron, elle avait lancé l’association Tours A Venir pour faire émerger des idées en vue des élections municipales de 20220. On l’avait vue un temps aux côtés de Benoist Pierre annoncé comme candidat potentiel voire naturel du parti présidentiel dans la ville, il est en tout cas poussé par le député Philippe Chalumeau.



Ce vendredi, Françoise Amiot nous apprend qu’elle aussi est candidate à la candidature et qu’elle en informe la commission d’investiture. C’est donc la 3e à briguer un soutien national de la majorité présidentielle car le maire actuel de Tours Christophe Bouchet compte aussi sur l’appui d’Emmanuel Macron pour se faire réélire.



« En n’ambitionnant aucune carrière politique à long terme, je souhaite pouvoir continuer d’incarner ces valeurs humanistes au service d’un projet d’avenir, pour le développement d’une ville que j’aime, et le bien vivre ensemble de ses habitants » écrit Françoise Amiot dans un communiqué. On ne sait pas encore quand la décision nationale de la commission sera prise.

Un grand meeting d’athlétisme...

Ce week-end, 2e meeting d’athlétisme de la Ville de Tours organisé par le club local A3 Tours. La compétition se déroulera samedi dans la journée. Les athlètes tourangeaux affronteront à cette occasion certains des meilleurs athlètes français dans 10 Disciplines différentes (100m Hommes et Femmes, 100m haies Femmes, 400m Hommes, 800m Hommes, 1500m Femmes, Perche Hommes, Triple Saut Femmes et Javelot Hommes et Femmes). Il y aura également 4 épreuves handisport (Longueur Mixte, 400m Debout Hommes, 400m Fauteuil Mixte et 100m Debout Femmes). Des activités complémentaires sont prévues pour le public (marche nordique, DJ et animations). Plus d’infos ici.