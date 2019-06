Marche des fiertés, baignade, cocktails : ce qu’on vous conseille ce week-end en Touraine

On a aussi un super bon plan pour redécorer votre salon.

On vous a déjà parlé du festival Complètement Locaux ou de la journée chinoise de la guinguette prévus ce week-end à Tours… Mais il se passe plein d’autres choses. Pas facile de choisir mais voici quand même une petite sélection.

On marche ensemble…

C’est un rendez-vous qui réunit toujours beaucoup de monde et ça fait du bien : ce samedi à 17h départ de la Marche des Fiertés depuis le château de Tours, un événement notamment porté par le Centre LGBTI de Touraine, association basée dans le quartier Velpeau et qui agit toute l’année pour les droits des personnes lesbiennes, gays, bis, trans, intersexes, queer… Dès 13h un village associatif vous accueillera sur le parvis du monument. On peut aussi citer l’after au bar à tapas El Pintxo de la Rue Colbert et la soirée officielle au Temps Machine de 20h à 5h du mat’ à Joué avec une carte blanche au Collectif Troubles (entrée : 8 à 15€). Pour une heure, 2h ou toute la nuit… Dans tous les cas venez avec vos plus belles couleurs !

Un petit plouf ?

Les températures commencent enfin à remonter et vous avez envie de nager ? La baignade rouvre ce samedi au Lac des Bretonnières de Joué-lès-Tours. Pensez au maillot de bain et à la crème solaire. Vous n’êtes pas obligés d’y aller ce week-end, les bassins resteront ouverts tout l’été, sauf le 13 juillet. Rappelons que c’est la seule plage surveillée du département à disposer du Pavillon Bleu, célèbre label récompensant la qualité de l’eau et une certaine démarche envirnementale de la commune.

Encore du sport ?

Allez donc applaudir Tony Lablanche à l’Heure Tranquille ! Depuis début mai il court un semi-marathon chaque jour dans le quartier des Deux-Lions, soit 21km. Ce sera le dernier jour de son défi au profit de Magie à l’Hôpital, ça mérite quelques applaudissements et éventuellement un don, non ?

Autre genre de défi au Parc Expo et tout autour : le Tours'N'Man, 2e édition. Soit un défi pour Warriors avec une grande épreuve de natation suivie de 180km de vélo et d'un marathon. Autant dire que les concurrents vont être occupés pendant un petit moment. Vous pourrez bien sûr venir les encourager.

S’il vous reste un peu d’argent…

Vous pourrez acheter un dessin de Gauguin aux enchères dimanche au Château d’Artigny. On vous explique tout dans cet article.

Et si vous préférez éviter de racheter un truc tombé en panne…

Nouvelle session du Repair Café samedi dès 14h, ce lieu où des bénévoles aident à réparer des petits objets électroniques qui ne marchent plus contre un sourire, un coup de main et un petit donc pour faire ville cette belle asso qui nous évite de jeter plein de trucs qui pourraient encore servir. Ce coup-ci rendez-vous chez Cispeo à Saint-Pierre-des-Corps.

Sinon, on boit quoi ?

Avez-vous déjà osé prendre un cocktail mystère au P’tit Soleil ? C’est LA spécialité de ce bar de la rue du même nom à 50m de la Place Plum’. Il fête ses 15 ans ce vendredi soir, donc c’est une excellente raison d’y passer jusqu'au 28 juin. Sinon samedi Le Grand Cagibi du quartier Aucard fête son 1er anniversaire et c’est aussi un lieu que l’on vous conseiller de visiter. L’occasion de relire le portrait de ses créateurs fait en 2018. Sachez aussi que vous pourrez réserver votre place pour un sacré événement programmé le 21 juin : la venue d’Antoine de Maximy, le monsieur de l’émission J’irai dormir chez vous. 200 places sont dispos, il faut impérativement passer au bar pour en avoir.

Une fête fun pour finir ?

