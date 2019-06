StorieTouraine, 13/06/18 : 1 tonne de drogue saisie depuis janvier, 444€ de budget logement moyen pour les étudiants à Tours...

On parle aussi d’un Tourangeau invité au Marrakech du Rire.

Chaque jour la StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’actualité en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici ce qu’il faut retenir ce jeudi :

Importantes saisies de drogues en Touraine...

Ce mercredi, gendarmes et douanes ont participé à une action commune de contrôles à hauteur du péage de Monnaie. Plusieurs personnes ont été surprises en infraction notamment eux hommes avec plusieurs milliers d’euros cachés dans leurs chaussures. Par ailleurs les douanes ont indiqué avoir déjà saisi plus d’une tonne de drogues en Touraine depuis le début de l’année contre 900kg sur l’ensemble de l’année 2018.

Interpellations dans le milieu de l’utra droite...

On a appris la mise en examen de deux jeunes tourangeaux de 17 et 24 ans suspectés d’appartenir à la mouvance d’ultra droite et d’avoir cherché à organiser des attentats contre des lieux de culte. 3 autres personnes ont été appréhendées par les forces de l’ordre. Des procédures qui ont eu lieu entre septembre 2018 et mai 2019.

Une étude sur les logements étudiants...

Elle a été publiée ce jeudi par une entreprise du secteur immobilier. 68% des jeunes chercheraient à se loger dans un studio ou un T1, 11% le T2 ‘quand ils ont plus de moyens). Le budget moyen à Tours est de 444€, contre 560€ pour la moyenne hors région parisienne.



En moyenne les chambres chez l’habitant sont proposées à 309€, 392€ pour une chambre en coloc’, il faut compter près de 450€ pour un T1 et plus de 530€ en moyenne pour un deux pièces.

Tours, ville attractive ?

Selon un classement du magazine Le Point elle se classe 12e d’un palmarès des métropoles françaises derrière La Rochelle mais devant Orléans.

Du nouveau pour les commerces de Joué-lès-Tours...

Florence Latasa reprend la gestion de l’Union des commerçants de Joué. Elle gère le magasin Informatique chez vous. Charge à elle de fédérer les commerçants de la ville et d’insufler une dynamique déjà débutée par la précédente équipe avec par exemple une fête du commerce l’an dernier.

Manifestation contre la retraite à points...

4 syndicats appellent à un rassemblement à 17h30 Place Anatole France à Tours. Ils s’inquiètent des projets du gouvernement en matière de retraite, avec la possibilité d’instauration d’une retraite à points dont le montant serait lié à l’évolution de la carrière. Cette réforme des retraites pas encore précisée dans ces détails fait en tout cas partie des grands chantiers annoncés mercredi par Edouard Philippe lors de son second discours de politique générale devant l’Assemblée Nationale.

Un Tourangeau au Marrakech du Rire...

Epaulé par l’association Magie à l’Hôpital, le jeune Ilian part ce jeudi pour le Maroc afin de participer au Marrakech du Rire. Atteint d’un handicap à cause d’un accident cérébral, l’ado de 16 ans scolarisé à Ballan-Miré va passer 48h sur place, pour l’un des plus grands festivals d’humour porté par Jamel Debbouze. Une aventure qu’il va par ailleurs partager avec sa maman.