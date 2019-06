[Pouce Levé] 7 publications tourangelles gourmandes repérées sur Instagram

Des idées de recettes ou de craquage.

Instagram est devenu le réseau social préféré de pas mal de monde… On y voit de belles images de sa ville, des looks canon, des blagues, des créations, de bons petits plats… Sur Info Tours, nous aussi on aime bien passer du temps à stalker les différentes publications. Surtout si elles sont localisées en Indre-et-Loire. Et forcément, c’est plus fort que nous, il faut qu’on partage. Voici donc nos coups de cœur du moment, 100% gastronomiques.

#sucre #petitplaisir

On commence avec ces pâtisseries colorées en provenance directe de la pâtisserie Aux Délices des Beaux-Arts tout près du musée du même nom. Des fruits, de la meringue, du chocolat… Que demande le peuple ?

#green, #miam

On poursuit la balade avec le compte de l’auteure culinaire (et maman) Stéphanie Bulteau. Un compte Insta rempli de gourmandises colorées et équilibrées comme ces petits pois de saison qui forment la base d’une salade avec menthe fraîche, oignons nouveaux pomme granny smith, kiwi, citron, vinaigre de riz, piment d’Espelette… Et apparemment un ingrédient secret.

#ilnenresterapasunemiette

Après le plat, le dessert ? Allons-y avec le compte de @balance_ton_sucre (jeu de mots validé) une Tourangelle « folle de cuisine et surtout de pâtisserie ». Sur le compte de Véronique Challet-Desbois on a repéré ce gâteau au citron avec… du brocciu corse, un super fromage de brebis ! A accompagner avec du coulis de fruits rouges, nous dit-elle dans la description de la photo. A manger d’un coup, surtout !

#cestbonpourlasante

Avec tout ça on a juste un peu l’eau à la bouche. Il en faut plus pour nous rassasier. On saute donc sur le compte de Mélanie, alias @recreationzen et on a très envie de lui demander une livraison de ce poke bowl vegan avec kiwi, noix de coco, muesli et banane !

#çasemangeaveclesyeux

Les nouveaux talents ne manquent pas sur Insta, comme Margot, 21 ans et déjà diplômée en pâtisserie et chocolaterie. Sur son compte @chocola_the37 (encore un jeu de mot) elle publie toutes ses créations. Dernière en date : le cake de voyage comme un nougat avec amandes et pistaches caramélisées, miel de châtaigner et caramel beurre salé ! Allez aussi zieuter la tarte façon Snickers.

#tropbeau #tropbon

On parlait un peu plus haut des légumes de saison avec les petits pois, côté fruits c’est l’heure des figues. @doud_aime_la_patisserie nous le prouve avec cette tarte au graphisme super sympa. Petit bonus : la noisette.

#jenveuxbienunepart

Et pour finir, cette autre création graphique, très florale : la tarte aux fraises « revisitée » sur base de mascarpone par @romain.guegan.

N’oubliez pas de suivre le compte @info.tours sur Instagram et de nous tagguer pour qu’on repère vos photos dans une prochaine chronique