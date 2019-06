Quel programme pour la journée 100% chinoise de la guinguette ?

C’est samedi 15 juin de 11h à 18h.

Un voyage direct pour Pékin ou Luoyang sans quitter les bords de Loire… Samedi, la guinguette de Tours se met aux couleurs chinoises dans le cadre des journées aux accents internationaux qu’elle accueille chaque année au pied du Pont Wilson. Après le Québec, l’Afrique ou le Japon, direction donc l’empire du milieu avec qui Tours a une ville jumelle, Luoyang que l’on citait dans la première phrase de ce paragraphe.

Les animations seront gratuites et variées avec d’abord un défilé du dragon de 11h15 à 12h30 dans les rues du centre-ville. Il fera halte Place Plum’, Place Châteauneuf et Place Anatole France pour des démonstrations d’arts martiaux. Et à 14h c’est le Qi gong que vous pourrez découvrir Place Anatole France.

Tout au long de la journée, la guinguette accueillera un espace massage et des ateliers autour du tennis de table, un sport dans lequel les Chinoises et les Chinois excellent.

Forcément, on pourra manger chinois avec un atelier pour apprendre à cuisiner les raviolis de 14h30 à 17h, une cérémonie du thé à 16h et un dîner chinois à 20h et à réserver au 06 02 62 67 17. A 15h30, les enfants pourront entendre des contes chinois, et à 16h vous pourrez découvrir la calligraphie. Des mini-cours de chinois seront également dispensés de 11h à 17h (15 minutes). Le programme complet est disponible ici.