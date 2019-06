Quelles nouveautés pour l’American Tours Festival 2019 ?

L’événement s’installera au Parc Expo dès le 5 juillet.

Si vous aimez les gros camions rutilants, les motos Harley Davidson, les burgers, le rock et les M&M’s au beurre de cacahuète possible qu’on vous retrouve quelque part sur le site du Parc Expo de Tours entre le 5 et le 7 juillet… Cette année encore, l’American Tours Festival va s’y installer pour trois jours, avec du public attendu de toute la région et même de beaucoup plus loin pour danser, chanter ou s’amuser.

Après Les Insus, Lenny Kravitz et Deep Purple ces dernières années, c’est Scorpions qui fait office de méga tête d’affiche 2019 avec un concert prévu dès le vendredi soir sur la scène extérieure du circuit Speedway, jusqu’à 25 000 personnes sont attendues pour ce concert.

Mais au total ce ne sont pas moins de 30 concerts qui vont se succéder, Stray Cats étant par ailleurs le groupe événement du samedi soir. 4 scènes seront aménagées sur l’ensemble du site, dont une nouvelle en extérieur.

Avec ce dispositif conséquent, les organisateurs de l’événement prétendent que l’American Tours entre dans le top « des dix plus gros festivals de France » avec plus de 80 000 entrées en 72h. D’ailleurs, pour 2019, les portes ouvriront dès le vendredi midi pour des fans toujours plus nombreux. Un pass spécifique à 20€ a été créé pour le dimanche, en priorité pour séduire les familles tourangelles et des douches sont prévues pour les campeurs (appréciable s’il fait chaud).

Les nouveautés de l’année ne sont pas que logistiques. Un espace Venice Beach sera aménagé avec démos de sports américains (football US avec les Pionniers de Touraine, basket avec des acrobates spécialistes du dunk, roller derby avec le club de Tours les Silly Geez, cheerleading…), food trucks, et musique. Un Sunset Club fait par ailleurs son apparition, autrement dit un grand parquet rock tout neuf et couvert avec bar lounge et démos de lowrider. Une égérie Pure Vintage y sera élue, donc le plus beau look pin-up du week-end (verdict le 6 juillet, le samedi).

Toujours à propos de danse, un nouveau hall rock et vintage compilera espace musique, danse et salon rétro avec des espaces agrandis d’après les organisateurs.

Dans la série « intrépides », on pourra assister au spectacle dit du Globe de la Mort, soit des motos qui tournent dans une sphère métallique. Ça existe déjà ailleurs… mais là comme c’est un festival américain c’est une Harley Davidson qui fait le show. Par ailleurs, des démonstrations de rodéo et tri du bétail font partie du programme… et vous pourrez tester votre équilibre sur un taureau mécanique, déjà présent les années précédentes.

Si l’American Tours est très clairement le festival le moins écolo de l’annéeà Tours avec un vrombissement de moteurs de motos incessant pendant 3 jours, cette année 4 bikers viendront avec leur vélo…pour chanter !

A propos de chanson, on n’a pas encore parlé country mais bien sûr ce style sera encore au cœur de l’événement avec des concerts, et même une chorégraphie créée spécialement pour le festival tourangeau.

Pour plus d’infos et réserver les pass ça se passe ici. Terminons en soulignant l’organisation d’une fête américaine à la guinguette en guise de before le jeudi soir car le 4 juillet c’est la fête nationale américaine. Cette date correspondra d’ailleurs avec le coup d’envoi de l’American Tours Festival 2020, de quoi imaginer quelques surprises (tant qu’ils ne font pas venir Donald Trump, tout ira bien).