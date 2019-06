StorieTouraine, 10/06/19 : fuite de gaz à St-Pierre-des-Corps, tentative de viol dans un bus à Esvres, feu de cabane à St-Pierre-des-Corps…

Et 12 projets inventifs en compétition à Tours.

Chaque jour la StorieTouraine c’est un résumé de l’info en Indre-et-Loire, avec des mises à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce lundi :

Du monde sur la route...

En raison des retours du week-end prolongé de Pzentecôte, Bison Futé voit orange ce lundi et l'A10 est chargée en direction de Paris. Plusieurs kilomètres de bouchons sont à prévoir selon les secteurs, ainsi que de l'attente aux péages tourangeaux.

Fuite sur un wagon réfrigéré…

Ce lundi après-midi, les pompiers d’Indre-et-Loire ont fait état d'une fuite de gaz, précisément de l’argon réfrigéré sur un wagon stationné à Saint-Pierre-des-Corps, à hauteur de la Rue de la Vicairerie. Les secours se sont rendus sur place. Pas de soucis majeurs liés à cette fuite : le wagon était stationné, l'intervention s'est achevée en début de soirée.

Une tentative de viol dans un bus Rémi…

C’était samedi soir à Esvres : un jeune de 18 ans seul passager d’un bus Rémi. Il aurait tenté d’agresser sexuellement la conductrice sur la commune d’Esvres. Elle a réussi à le faire fuir, et en partant il a abandonné son téléphone portable ce qui a aidé à l’identifier. Interpeller dimanche matin, ce jeune déjà connu de la justice a été placé en garde à vue et doit être présenté au parquet ce mardi. La conductrice du véhicule n’a pas été blessée mais elle a été très choquée par les faits.

Une cabane en feu à Saint-Pierre-des-Corps…

Ce dimanche, une cabane en bois située en bord de Loire a brûlé en milieu d’après-midi. Pas de victimes à signaler mais des dégâts importants d’autant que le bâtiment – certes pas tout jeune – était utilisé en été pour la cuisine et l’infirmerie du centre de loisirs. La commune va donc devoir trouver d’autres solutions. Une enquête est ouverte pour déterminer l’origine du sinistre, et ce dernier pourrait être criminel.

Un avion qui part sans tous ses passagers…

Ce week-end on vous a parlé de l’alerte au colis suspect à l’aéroport de Tours… Finalement sans conséquences, à part des retards d’avions. Sauf que selon la NR ce lundi, le vol pour Marrakech est parti en oubliant des passagers. Deux personnes devant accompagner un couple âgé et handicapé jusqu’au Maroc n’ont pas décollé et ont dû prendre un autre vol depuis Paris pour assister leurs parents. Ils comptent déposer une réclamation contre la compagnie Ryanair.

Startup week-end…

Un événement pour développer des entreprises innovantes était organisé ce week-end au HQ à Tours avec plusieurs projets proposés, 12 au total pour la 8e édition de ce concours d’inventivité professionnelle. On pourra citer par exemple : une box pour remonter le moral de ses potes en leur faisant livrer le colis à domicile, un enjoliveur biodégradable, du coaching pour étudiants ou une solution pour recharger plus facilement sa voiture électrique. Tous les pitchs sont à découvrir par ici.

Grand Corps Malade à Tours…

L’artiste sera au CGR des Deux-Lions avec Mehdi Idir ce mardi 11 juin à 20h pour présenter en avant-première son nouveau film La vie scolaire après le carton de Patients. En voici la bande annonce :