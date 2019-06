VIDEO : Un beau spectacle de cirque ce week-end à Tours Nord

Il aura lieu au 37e Parallèle.

Tours Métropole a récemment dévoilé la programmation de son 3e Festival du Cirque prévu fin septembre à la Gloriette... En attendant, les amateurs de spectacles sous chapiteaux vont pouvoir rejoindre le 37e Parallèle de Tours ce week-end (arrêt de bus Les Douets, sur la ligne 2, puis 5 minutes à pied).

Un chapiteau de 500 places y sera installé pour présenter le spectacle de la compagnie franco-suédoise Circus I Love You de vendredi à dimanche :

Au programme : sauts à la bascule, suspensions par les cheveux, domptage de gros objets d'acier, patins à roulettes...

"Ce spectacle fait le pont entre le cirque traditionnel, et le cirque contemporain" précise la présentation du spectacle qui dure environ 1h. C'est une "partition acrobatique et musicale qui présente des actions périlleuses accomplies collectivement, en duos, ou en solos. Le spectacle interroge notre rapport à la prise de risque et questionne notre relation à la peur. La peur de l'échec nous empêche d'essayer. La peur de l'inconnu nous empêche d'entreprendre des aventures ou de défendre ce en quoi nous croyons" précise encore la compagnie affirmant promouvoir paix et amour avec par ailleurs beaucoup de musique : accordéon, contrebasse, batterie ou guitare.

Une séance scolaire est prévue vendredi 14, puis plusieurs séances pour le public samedi (20h) et dimanche (16h). Prix des places : 12 ou 18€.