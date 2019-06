Glaces, fleurs et abeilles : pourquoi on aime l'événement Complètement Locaux à Tours

C'est samedi 15 juin Place de la Victoire.

Le café-bar-restaurant Le Court-Circuit a récemment fermé ses portes Place de la Victoire, trois ans après son lancement. En 2017 et 2018, le commerce avait pris l'initiative de fêter son anniversaire via une grande fête sur la place. L'événement perdure en 2019 grâce à sa voisine, l'épicerie Sur la Branche, mais aussi grâce à l'association de quartier Victoire en Transition, qui a notamment à son actif la création d'un jardin partage dans une petite cour du Vieux-Tours.

Complètement Locaux revient donc ce samedi 15 juin pour une troisièmé édition, toujours en accès gratuit, toujours en plein air Place de la Victoire, toujours avec le même objectif : mettre en valeur la production tourangelle, parler du bio, diffuser les initiatives écologiques.

De 14h à 19h, on attend ainsi une vingtaine d'exposants avec des crêpes ou des glaces à déguster (concoctées par le café La Barque et la famille Kuipers), du fromage venu de Buxeuil, un atelier de démonstration de composition florale par Nadia du Jardin d'Aîdan, des jouets en bois conçus par Paul Huguen, une démonstration de l'association Biodivercity pour tout savoir sur les ruches et les abeilles...

Les différents commerçants du quartier partageront leurs expériences : la cordonnerie de la Rue Courteline, la nouvelle boulangerie du quartier Le Fournil de Lo, les artistes du Quartier des Arts... Et La Charcuterie Musicale se chargera de l'ambiance avec ses célèbres quizs musicaux sans oublier la prestation du Bal Perdu venu de Vouvray.

Pour plus d'infos c'est ici sur Facebook.