Les Halles, l'A10, SPDC... Les travaux qui vous attendent cette semaine

Plusieurs nouveaux chantiers.

Voici quelques infos sur des chantiers en cours dans la métropole de Tours...

Ce lundi 10 juin, un mois de travaux débute Rue Walvein à Tours, un axe Nord-Sud qui passe notamment derrirèe l'hôpital Bretonneau. Des difficultés de circulation sont à prévoir.

Aux Halles, ce sont deux semaines de chantier qui vont commencer ce mardi 11 juin Place Gaston Paillho. Conséquences : la Citadine de Fil Bleu ne desservira pas les arrêts entre Marceau et Grand Marché et sera déviée par la Rue des Tanneurs. Perturbation aussi pour les lignes 11, 14, 15, 18, 50 et 113 dans le sens Victoire-Jean Jaurès : les arrêts du quartier des halles ne seront pas desservis pendant deux semaines, uniquement dans ce sens-là. A la place les bus passeront Rue des Tanneurs et Rue Marceau avec des arrêts provisoires indiqués sur la carte ci-dessous :

Avenue de Grammont, des travaux vont légèrement dévier les bus entre Verdun et Boisdenier : ils n'emprunteront pas les voies centrales mais celles dédiées aux voitures, sur les côtés. Donc il faudra utiliser des arrêts provisoires.

D'autres chantiers sont toujours en cours Allée des Coquelicots et Rue Jean Mace (ils s'achèveront dans deux semaines). Rue du Capitaine Pougnon il faudra attendre début août pour un retour à la normale, et même début septembre Rue du Général Renault. Ces axes restent tout de même accessibles à la circulation.

A Saint-Pierre-des-Corps, des travaux débutent ce mardi Rue Henri Barbusse ce qui entraîne une déviation de la ligne 5 jusqu'au 28 juin, donc pour 3 semaines :

Enfin sur l'A10, fermeture des bretelles d'entrée et de sortie de l'échangeur de Monts-Sorigny (n°24.1), en provenance de Bordeaux et en direction de Paris mercredi 12 juin dès 20h jusqu'à jeudi 13 à 7h. Une déviation sera mise en place.