Aucard de Tours craint la tempête

Et notamment les vents violents...

Ce vendredi la Touraine devrait être traversée par la tempête MIguel. Celle-ci, arrivant de l'Atlantique et plus précisément du Golfe de Gascogne, va amener des vents violents. Les météorologues annonçant même des rafales à plus de 80 km/heure dans les terres.

L'Indre-et-Loire devrait notamment être touchée l'après-midi, entre 12h et 17h. Une journée qui s'annonce compliquée, avec les risques habituels dans de telles circonstances. Une de celles-ci pourrait être l'annulation de la soirée d'Aucard de Tours, ce vendredi.

La décision sera prise ce vendredi matin expliquent les organisateurs. Le problème principal concerne la résistance des installations du site du festival au vent et notamment les chapiteaux. Si les vents dépassent les 60 km/h, personne ne doit se trouver dessous, nous explique-t-on encore. Cela pourrait remettre en cause l'accueil du public pour des raisons de sécurité évidentes, mais aussi tout le travail technique nécessaire préalable aux concerts comme les balances des groupes.

MG

Photo : Fabien Garou