Zéro déchet, guinguette façon Chine, jardin… 5 coups de <3 pour le week-end en Touraine

De Tours à Pussigny en passant par La Riche.

Ce week-end c’est Aucard de Tours, c’est Pentecôte, mais pas que. Voici quelques événements que vous n’avez pas forcément repérés, et qu’on a dégotés pour vous…

Une petite lessive ?

Non pas pour vous rappeler que votre bac de linge sale déborde mais plutôt pour signaler que le resto-bar tourangeau La Grande Ourse organise un concert avec Sèche-Machine ce vendredi de 20h30 à 23h30 dans le Vieux-Tours. Le groupe rassemble guitare, flûte, violon, alto et basse. Infos ici.

Pour rester dans le thème de la propreté…

Une opération nettoyage des bords de Loire est prévue samedi de 10h à 13h au départ de la guinguette de Tours. On prend des gants, des sacs et on se bouge pour éviter que les bords du fleuve ressemblent à une décharge !

Et puisque vous êtes à la guinguette…

Restez-y ! Elle sera aux couleurs de la Chine de 11h à 18h (+ un concert de jazz à 21h). Au programme : atelier de cuisine, ateliers linguistiques et calligraphie, lecture de contes chinois, cérémonie du thé, vente de tofu chinois et restauration, jeux, vente de livres, conférence, défilé de costumes traditionnels, spectacles de danses, performances sportives (en présence du club de tennis de table de la 4S), dîner thématique. Une tombola sera organisée pour tous les participants de la journée.

Le pouvoir des fleurs…

Ce week-end c’est l’opération Rendez-vous au jardin avec des événements dans toute la Touraine, sur le thème « les animaux au jardin ». Rendez-vous par exemple samedi de 10h à 19h au Prieuré St Cosme à La Riche pour un atelier-découverte sur les abeilles et la fabrication du miel ou une dégustation d’insectes si vous avez le goût de l’aventure (on vous prévient d'avance : les grillons ça passe, les fourmis c'est plus compliqué).

A Tours, c’est un nouveau jardin qui va être inauguré ce samedi midi dans le quartier Febvotte : Les Abris des jardins du chemin de fer, projet porté par l’atelier Quand même forcément Rue du Chemin de Fer. A une époque il y avait un projet immobilier sur ce site, il a été abandonné après une mobilisation locale en 2011. Depuis l’espace a été reconfiguré par des artistes : l’architecte Pierre-Yves Péré et le paysagiste James Bouquard dont les productions ont été complétées par les créations d’habitants à partir de récup’ tout ça sur 7 500m². Une trentaine de personnes se chargent de l’entretien des lieux près des voies du train.

Du grand art !

C’est dimanche à Pussigny avec le festival des grands formats… donc des œuvres d’art plus grandes que grandes dans tout le village, dès 9h du matin et toute la journée. Cliquez ici pour en savoir plus sur cette édition 2019 des Pussifolies.