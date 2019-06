StorieTouraine, 06/06/19 : série de voitures cassées à Loches, jusqu’à 30 mois de prison pour le « drive de la drogue », des centaines de mouettes à Amboise…

On parle aussi du malaise des professionnels de santé.

La StorieTouraine c’est un point rapide et complet sur l’actu du jour en Indre-et-Loire. On la met à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi :

Voitures vandalisées à Loches…

Ce jeudi matin plusieurs riverains de Loches ont découvert leurs véhicules vandalisés (vitres brisées, par exemple). Une dizaine de plaintes ont été déposées.

« Drive de la drogue » à Joué : le jugement…

On connait l’issue du procès du « drive de la drogue » de Joué-lès-Tours, ce parking de la Rabière où beaucoup de monde venait se fournir. 9 hommes de 24 à 43 ans avaient été convoqués à la barre les 20 et 21 mars pour répondre de cette affaire concernant le secteur de la rue Maréchal Juin. Selon la NR ce jeudi, la justice a considéré que les faits s’étaient déroulés de janvier 2015 à juillet 2016 et a prononcé des peines allant de 4 à 30 mois de prison ferme, sauf pour deux hommes, relaxés. La peine la plus lourde concerne donc un certain Radouan par ailleurs interdit de venir en Touraine pendant 5 ans d’après le journal.

Pas de nouvelle grève à La Poste d’Amboise…

Dans la semaine la CGT annonçait le dépôt d’un préavis de grève au centre de tri postal amboisien, autrement dit la reprise d’un long mouvement organisé plus tôt au printemps pour dénoncer la réorganisation de la distribution du courrier. Le syndicat estimait que la situation restait problématique avec une intensification de la charge de travail. Après négociations avec la direction, il annonce que le mouvement n’aura pas lieu en raison d’un abandon de cette mesure. Les renforts en personnel seront donc maintenus, sachant que de nombreux courriers restent en attente de distribution depuis plusieurs semaines sur l’Amboisie, entraînant des déceptions d’usagers.

Mais grève au service stérilisation du CHU Trousseau…

Ce jeudi est une journée d’action nationale des urgentistes. A Tours ce sont les équipes du service stérilisation de l’hôpital Trousseau de Chambray qui se font entendre via une grève pour de meilleurs salaires.

Et pendant ce temps, un sondage…

228 infirmiers et médecins du Centre-Val de Loire ont été interrogés sur leur perception du système de santé par une application médicale. En moyenne les médecins estiment que la qualité des soins mérite une note de 5,65/10 dans la région, 4,5 selon les infirmiers. Des chiffres inférieurs à la moyenne nationale et à la dernière étude du genre. 93% des professionnels parlent d’une dégradation de la qualité des soins dans la région, principalement à l’hôpital, 89% au niveau national. La surcharge de travail et le manque de personnel sont présentées comme causes du mal-être tout comme les mauvaises conditions de travail.

Plus de recyclage en Centre-Val de Loire…

En 2018, Eco-Systèmes a récupéré 3,3 millions d’anciens appareils électriques et 2 millions de lampes usagées dans la région, 11kg par habitant. Au total 24 500 tonnes de déchets électriques et 220 tonnes de lampes, +5,2% par rapport à 2017. La région Centre-Val de Loire est 5e de France pour le quota de recyclage par habitant. Près de 80% de ces déchets sont recyclés (mais plus de 20% ne le sont pas même si 9 % sont « valorisés sont d’autres formes » affirme Eco-systèmes). Ces équipements peuvent être déposés en magasin ou en déchèterie, il ne faut donc pas les jeter dans les poubelles normales.

Des spectacles annulés…

La pluie contrarie le programme de l’événement Jours de fête à Saint-Pierre-des-Corps. Les concerts des groupes Paris Byzance et Wouahzif qui devaient avoir lieu en extérieur sont annulés. Néanmoins, Wouahzif jouera dimanche après-midi après les spectacles Miss Loulou, Fracas Circus et La cantine des scouts. Le reste du programme est inchangé avec une expo dès vendredi passage Emmanuel Chabrier, l’inauguration d’un parcours santé et d’un skate parc samedi à 17h Rue du 23 février 1950 ou les courses cyclistes Boulevard Paul Langevin dès 13h. Concerts aussi le soir dès 19h devant la salle des fêtes avec Mademoiselle Orchestra puis Ramon et les Cigales et feu d’artifice à 23h Stade Camelinat.

Colonie de mouettes à Amboise…

Ce jeudi la Ligue de Protection des Oiseaux d’Indre-et-Loire se félicite de la présence de centaines de mouettes rieuses ou encore de sternes sur une île de Loire au niveau du pont de la déviation d’Amboise. « Une conséquence directe des chantiers d’entretien réalisés par la LPO. Il s’agit d’une excellente nouvelle puisque les colonies de mouettes étaient devenues très rares et de faible importance dans le département ces dernières années. Actuellement, des centaines de poussins ont déjà éclos » précise l’association qui avait mobilisé 79 personnes pour 7 chantiers fin 2018 afin de rendre les lieux propices à l’accueil des oiseaux via de la dévégétalisation.

Les espèces étant protégées, la colonie va être particulièrement surveillée « pour éviter tout dérangement pendant la reproduction, notamment pour prévenir l’accostage sauvage par les bateaux et les canoës. »

D’autres chantiers auront lieu après le départ des oiseaux pour les encourager à revenir.