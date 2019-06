Encore un week-end sans trains sur 2 lignes au départ de Tours

Et du monde attendu sur la route, aussi.

Le lundi de Pentecôte n’est peut-être pas férié pour tout le monde rapport à la fameuse journée de solidarité, mais la SNCF va profiter du week-end prolongé que vont s’accorder beaucoup de personnes pour faire de grands travaux sur les voies. Qui dit gros chantiers dit trains complètement à l’arrêt, comme c’était déjà le cas au moment du pont de l’Ascension il y a une semaine.

Voici donc ce que vous devez savoir si vous comptez voyager depuis une gare tourangelle :

La ligne Tours-Nevers via Bourges sera fermée de samedi 11h15 à lundi 10 juin 15h35 cela dit des TER Rémi circuleront entre Tours, Bléré et Saint-Aignan mais deux trains seront supprimés samedi soir et 4 autres dimanche

La ligne Rémi Express (ex Intercités) vers Paris Austerlitz sera coupée de samedi 9h55 à lundi 16h, avec aucun train entre Paris et Orléans, puis Tours. Mais toujours des trains Tours-Orléans. Pas de soucis pour les TGV

Les horaires complets sont disponibles ter.sncf.com, rubrique Centre-Val de Loire.

Sur la route, Bison Futé voit orange vendredi et samedi dans le sens des départs, donc en particulier sur l’A10 en direction du sud. Les principaux ralentissements sont annoncés vendredi en fin d’après-midi et samedi, puis lundi en fin de journée dans l’autre sens (vers Paris), sachant que cette journée a également été classée orange. Les bouchons devraient néanmoins être bien moins importants que ceux de l’Ascension avec 9km enregistrés dimanche soir sur l’A10 en Indre-et-Loire et plus de 1 000km dans tout le pays, 1 300 le mercredi (un record).