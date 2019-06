37 solutions pour ne plus s’ennuyer dans les bouchons à Tours

Ne nous remerciez pas, c’est gratuit !

Une étude financée par un concepteur de GPS qui espère fortement que vous achèterez ses produits en entendant le nom de sa marque partout dans les médias nous dit qu’on perd en moyenne 69h par an dans les bouchons tourangeaux. Soit 19 minutes par jour… en particulier le soir. Ça vous énerve ? Voici donc nos propositions pour que ça change.

1 – Dites-vous que c’est pire à Orléans avec 23 minutes perdues chaque jour, et ça fait toujours du bien d’avoir un avantage vis-à-vis d’Orléans

2 – N’oubliez pas que c’est vraiment pire à Paris avec 150h par an passées sans avancer

3 – Prenez votre vélo (à se demander pourquoi vous n’y avez pas pensé plus tôt)

4 – Faites une position de yoga à chaque feu rouge

5 – Prenez le bus et le tram, vous pourrez au moins scroller sur Instagram si le trafic est ralenti

6 – Restez au lit… si vous n’avez pas d’obligation professionnelle

7 – Chantez très fort et très faux, avec un peu de chance les autres voitures s’écarteront pour vous laisser passer

8 – Devenez un super héros ou une super héroïne dont le pouvoir sera de voler

9 – Adoptez le télétravail

10 – Marchez (ce qui risque de vous prendre du temps si vous venez de Cormery)

11 – Rongez-vous les ongles, mais attention à ne pas vous mordre les doigts

12 – Comptez les piétons qui traversent devant vous, sans vous endormir

13 – Faites des dessins sur les vitres les jours de pluie (de préférence des petits cœurs, même si vous pensiez à autre chose)

14 – Réfléchissez à la meilleure façon de cuisiner les tomates farcies

15 – Méditez sur la pertinence – ou non – de l’instauration d’un revenu universel

16 – Tentez de reproduire la mélodie de We will rock you avec votre klaxon

17 – Entamez une étude comparative sur le quota de chansons françaises à la radio pendant les heures de pointe

18 – Apprenez la langue des signes et entamez un dialogue avec la personne derrière vous

19 – Passez un petit coup de lave glace, on n’y pense pas assez

20 – Observez les richesses architecturales de la ville au lieu de répondre au SMS de votre boss

21 – Levez-vous plus tôt

22 – Allez travailler en calèche, comme au bon vieux temps

23 – Engagez-vous dans la police ou chez les pompiers pour actionner la sirène

24 – Devenez président(e) pour qu’un convoi de motard vous ouvre la route

25 – Prenez des cours de magie pour faire disparaître les autres véhicules

26 – Entamez de sérieuses recherches sur la téléportation

27 – Ne faites pas confiance à votre GPS quand il vous dit que Jean Jaurès le vendredi à 17h c’est le chemin le plus court

28 – Voyagez systématiquement avec une personne drôle

29 – Optez pour la trottinette électrique comme la communauté des startups

30 – Réincarnez-vous en papillon

31 – Répétez 200 fois de suite « les bouchons c’est tabou, on en viendra tous à bout » sans bafouiller, recommencez si nécessaire

32 – Récitez dans l’ordre les dialogues culte de La cité de la peur

33 – Si vous êtes encore dans les embouteillages, enchaînez avec ceux du Dîner de cons

34 – Et si ça coince encore, poursuivez avec les fables de la fontaine

35 – Vous les avez oubliées ? Compensez avec les tables de multiplication, jusqu’à 37 (37 x 13 = 481, vrai ou faux ?)

36 – Appelez maman (en bluetooh hein, même au feu rouge le téléphone à l’oreille c’est interdit)

37 – Ne faites-rien et devenez le roi ou la reine de la patience, ce qui vous vaudra peut-être la légion d’honneur dans le futur