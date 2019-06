Mozart et une battle d'orchestres pour la nouvelle saison de l'Opéra de Tours

Elle a été présentée mardi.

La saison 2019/2020 de l’opéra de Tours était dévoilée ce mardi matin par Benjamin Pionnier son directeur, une saison pleine de promesses tant au

niveau Lyrique que symphonique.

Cette saison débutera le 4 octobre avec un opéra de Wolfgang Amadeus Mozart « Cosi Fan Tutte » qui sera une production de l’Opéra de Tours. 7 Opéras s’enchaîneront par la suite jusqu’au 15 mai avec un opéra de Guiseppe Verdi « Giovanna d’Arco » (Jeanne d’Arc). La saison symphonique n’est pas laissée de côté et réserve elle aussi de très belles surprises avec entre autres la résidence du compositeur Baptiste Trotignon, artiste aux multiples talents qui

tout au long de cette résidence organisera des master-classes et proposera un répertoire contemporain « la musique de notre temps » et puis une nouveauté le 11 et 12 janvier sous la Direction de Benjamin Pionnier l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours rivalisera avec Vienne pour un concert

du Nouvel An.

La saison, consacrée au jeune public, bénéficie également de nouveautés qui vont permettre aux jeunes enfants de découvrir la musique avec un grand M et ce, à partir de 3 mois pour les concerts Bébés.

Pour terminer cette présentation, Le directeur régional des affaires culturelles Fabrice Morio a remis à Benjamin Pionnier les insignes de l’ordre des Arts et des lettres.

Roger Pichot