StorieTouraine, 04/06/19 : une blessée grave près de Loches, 2 nouveaux chevaliers tourangeaux, Aucard de Tours sort son livre de recettes…

On parle aussi d’une expo à la bibliothèque de Tours.

La StorieTouraine c’est un résumé quotidien de l’actu en Indre-et-Loire mis à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce mardi :

Accident en Sud-Touraine…

Lundi soir une femme d’environ 45 ans a été gravement blessée lors d’une collision avec un camion sur la D943 à Chambourg-sur-Indre dans le Lochois. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés et la circulation coupée 1h. La victime a été dirigée vers l’hôpital Trousseau sachant qu’elle souffre notamment de plusieurs fractures et qu’il a fallu la désincarcérer. Le chauffeur du poids-lourd a également été légèrement blessé. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du choc.

Nouvelle base pour 300 salariés…

Ce mardi Harmonie Mutuelle a inauguré son nouveau site près de la gare de Saint-Pierre-des-Corps. L’entreprise y emploie 300 personnes plus 100 prestataires.

Deux nouveaux chevaliers en Indre-et-Loire…

La praticienne hospitalière du CHRU de Tours Béatrice Birmelé et le directeur départemental des finances publiques du 37 Jacques Bazard ont été nommés Chevalier dans l’Ordre National du Mérite. Ils recevront prochainement leur décoration.

Début d’une expo de BD…

L'exposition-rétrospective sur le travail du dessinateur tourangeau ULLCER a débuté ce mardi et elle sera visible tout le mois de juin à la Bibliothèque Centrale de Tours. Une rencontre-dédicace est organisée le samedi 15 juin à 15h, en présence de l'auteur et de la librairie Bédélire.

Aucard de Tours ce n’est pas que de la musique…

Le festival de Radio Béton débute ce mercredi 5 juin, et il va animer la Gloriette jusqu’au 9. Pour l’occasion, un livre de recettes insolite vient de sortir : celles des plats cuisinés en coulisses aux artistes ou aux équipes ces dernières années (sachant que l’événement a 34 ans d’histoire). Jusqu’à 350 personnes à régaler, avant, pendant et après l’ouverture au public. Un curry thaï de crevettes, une panna cotta salée, du saumon gravelax, une tourte aux patates et tzatziki, des perles du Japon au lait de coco et coulis, ou encore du carrot cake, des burgers maison, du cheese cake au citron vert… Au total 50 recettes rassemblées dans Popote’N’Roll, la cuisine pour 100 potes. En vente à 12€ sur le festival ou à La Cave sur la Place, Place Velpeau à Tours.