Aucard de Tours 2019 : le guide ultime pour préparer ton festival

Il commence mercredi à la Gloriette.

« Attends, attends... Qu’est-ce qu’il se passe ? Moi j’étais chaud : 1er mardi de juin, mes bouchons d’oreille, mon gobelet réutilisable, smartphone avec batterie à fond. Au top pour filer à Aucard 5 soirs de suite mais on me dit qu’en fait ça ne commence que mercredi ? »

Eh oui, un peu de changement pour cette nouvelle édition d’Aucard de Tours mais qu’on se rassure : la Gloriette va encore offrir 5 soirées de fête, jusqu’à dimanche 9 (le lendemain c’est Pentecôte, donc beaucoup de personnes ne travailleront pas). Autre avantage de ce glissement du festival : les familles seront plus que jamais les bienvenues avec une ouverture à 16h pendant le week-end, contre 19h les autres soirs (et fermeture toujours autour de 2h, évidemment).



A part ça, les fondamentaux ne changent pas pour cette 34e livrée : toujours deux chapiteaux, des bars, des petits spectacles en plus des concerts, de bons petits sandwichs, Radio Béton en live du festival et plein de groupes sur scène que tu ne connais pas forcément mais que tu as de bonnes chances d’apprécier. On pourra citer Bagarre, La Ruda, Kiddy Smile, Black Lips, Ondubground x Chill Bump, Pongo, Irène Drésel... Du son local aussi : GRANDE, Francky Goes to Pointe-à-Pitre, Péroké, Ephèbe, Johnson Concorde... Si tu veux en savoir plus sur tous ces groupes, on a fait un récap’ complet sur 37 degrés.

Il est important de savoir que mercredi le spectacle pour les enfants c’est à 14h (ils vont encore être tous foufous !), un parking vélos est dispo à l’entrée, des bus Fil Bleu vous ramèneront en centre-ville de Tours après le départ du dernier tram (donc après 0h45, avec des départs de 1h20 à 2h40 toutes les 20 minutes depuis l’Avenue Pont-Cher. Tickets à 1€ en vente à la banque du festival),



En prévente le pass est à 30€ pour 5 jours et 25€ en tarif réduit, 30 à 40€ si vous achetez sur place. Pour les pass un jour : 10€ si tu prévois à l’avance, 15€ sur place. Les détails ici.



Enfin, passe chaque jour sur Info Tours et 37 degrés pour tout savoir sur l’actu du festival : reportages, photos, vidéos, interviews... On va y passer de bonnes soirées !