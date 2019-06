StorieTouraine, 03/06/19 : encore un départ dans la majorité du maire de Tours, grève aux hôpitaux de Tours et Chinon, présentation d’un projet de ferme solaire…

On parle aussi d’un très gros don en faveur de la recherche contre le cancer.

La StorieTouraine résume l’actualité du département d’Indre-et-Loire avec des mises à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce lundi :

Céline Ballesteros quitte la majorité du maire de Tours…

Ex adjointe au maire en charge du commerce de 2014 à 2017, la vice-présidente LR du Conseil Départemental Céline Ballesteros annonce ce lundi son départ de la majorité de Christophe Bouchet. Une défection qui n’est pas très surprenante, l’élue étant plutôt proche de Xavier Dateu, ex adjoint aux sports, qui a créé un nouveau groupe d’opposition lors du dernier conseil municipal. Céline Ballesteros en sera d’ailleurs membre aux côtés d’une autre ex adjointe, Chérifa Zazoua. Pour justifier ce mouvement, l’élue évoque auprès d’Info Tours.fr « le nombrilisme » du maire : « la majorité n’est pas rassemblée et centrée sur elle-même. Elle ne prône pas l’ouverture. » Elle indique qu’elle sera présente sur une liste lors des futures élections municipales programmées en 2020.

CHU de Tours : une grève en néonatologie…

Le syndicat Sud Santé 37 soutenu par la CGT fait ce lundi un point sur le mouvement de grève au sein du service néonatologie de l’hôpital tourangeau. Il a débuté le 6 mai. Objectif du mouvement : dénoncer la dégradation des conditions de travail, le manque d’effectifs, les rappels de personnels sur leurs jours de repos…

« Malgré la tenue d’une réunion de négociation, la direction n’a rien mis en place ou trop peu pour pallier au manque de personnel. La spécificité de ces services demande d’avoir un personnel formé aux soins des bébés prématurés, pour lesquels le droit à l’erreur n’existe pas » écrivent les syndicats qui demandent le remplacement des arrêts maladie en cours, le paiement ou la récupération des heures supp’ ou de meilleures formations.

Pendant ce temps à Chinon…

Un mouvement de grève a également été initié à l’hôpital. Ce week-end la députée Fabienne Colboc – élue LREM – a indiqué qu’elle allait rencontrer les syndicats mobilisés qui demandent également plus de moyens pour assurer leurs missions. Une rencontre est également prévue le 20 juin avec la direction pour évoquer les difficultés financières et humaines de l’établissement qui manque par exemple de postes dans les métiers du paramédical. Ces dernières années le CH de Chinon a été à plusieurs reprises concerné par des mouvements sociaux.

Don de 120 000€ pour la recherche…

Le président de l’association Les Sapins de l’Espoir Contre le Cancer et la direction du CHU de Tours annoncent ce lundi la remise d’un chèque de 120 000€ au professeur Olivier Hérault pour financer la recherche contre le cancer via l’acquisition d’un trieur de cellules. De quoi lutter plus spécifiquement contre les leucémies. Une cérémonie officielle de remise de ce financement est programmée jeudi 6 juin.

Un projet de centrale solaire en Touraine…

Il est présenté ce lundi à la commission de régulation de l’énergie. L’idée serait d’installer d’ici 2021 11 hectares de panneaux photovoltaïques sur la commune de Paulmy près de Ligueil en Sud-Touraine. Un projet qui a débuté en 2010, validé par la ville en 2016, mais qui ne se fera que si l’Etat donne son aval et son financement. La réponse est attendue au mois d’août. Ce serait une première en Touraine avec près de 30 000 panneaux pour une production de 11,5 mégawatts pendant 30 ans. L’association environnementale SEPANT s’y oppose arguant que le projet empiète sur des espaces naturels.

Des invités au lycée Descartes…

Cette semaine, l’établissement du centre-ville de Tours reçoit 5 étudiants américains de l'université de Columbia à New York. Cet accueil s'inscrit dans le partenariat en cours entre le lycée et l’université américaine. Un échange à l’initiative d’un professeur de sciences, Mr Mariaud, spécialiste des astroparticules. Il s’agit d’un « échange visant à aborder le domaine de l'astronomie gamma pour les étudiants américains et ceux de Descartes. Pendant les deux semaines d'échanges en France et aux Etats Unis, les étudiants découvriront plusieurs télescopes et manipuleront autour de l'astroparticules avec, entre autres, une chambre à brouillard. 5 étudiants de classes préparatoires scientifiques du lycée Descartes et leur professeur se rendront du 10 au 14 juin aux Etats Unis pour passer une semaine à l'université de Columbia » précise le lycée.