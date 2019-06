En Touraine, une grève SNCF et des trains supprimés mardi 4 juin

Voici le détail des prévisions.

"Depuis un an, chaque cheminot constate la dégradation réelle de ses conditions de vie au travail. Quant à la sécurité ferroviaire et les adaptations aux besoins des voyageurs et des chargeurs, elles sont soit au point mort, soit en grande difficulté" écrivent les syndicats cheminots qui appellent à la grève mardi 4 juin, journée de mobilisation nationale 1 an après le vote de la réforme du rail qui avait déclenché un mouvement à la longueur historique au sein de la compagnie ferroviaire, avec deux jours de grève tous les cinq jours pendant trois mois.

Un nouvel appel à cesser le travail est donc programmé et il aura quelques conséquences sur le trafic des trains en Touraine et en Centre-Val de Loire. Voici les prévisions de la direction :

Tours-Orléans : 3 trains sur 4

Tours-Bourges-Nevers : 9 trains sur 10

Tours-Loches : pas de trains mais des bus

Tours-Chinon : un train sur 4

Pas de soucis entre Tours et Le Mans, pareil vers Poitiers, Angers et Nantes

TGV et Rémi Express (ex Intercités) : trafic normal vers Paris, Bordeaux...

Les horaires complets sont disponibles sur le site ter.sncf.com ou l'appli SNCF.