A Tours, La Riche, Amboise, Azay… : on va danser partout pendant 12 jours

Cette semaine début de la 8e édition du festival Tours d’Horizons.

A Tours, la danse, c’est souvent au Centre Chorégraphique National situé dans le quartier Tonnelé. Et puis en juin il y a le festival Tours d’Horizons, dont la 8e édition débute ce mardi 4 juin, pour une clôture programmée le samedi 15. En 12 jours, pas moins de 22 rendez-vous programmés. Au CCNT, donc, mais aussi ailleurs dans l’agglo et en Indre-et-Loire. 16 chorégraphes participent à l’événement, qui s’invitera par exemple dans le péristyle de l’Hôtel de Ville de Tours, au Prieure St Cosme de La Riche, dans une église d’Amboise et même au château d’Azay-le-Rideau.

Plusieurs mots se dégagent de la sélection de spectacles, comme le souvenir ou la mémoire.

On vous met le programme complet ci-dessous…

► Mardi 4 juin, mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7 - 21h - Théâtre Olympia

Thomas Lebrun, Ils n’ont rien vu

La dernière création du responsable du CCNT pour l'ouverture de cette quinzaine tourangelle de la danse. Le spectacle est inspiré d'Hiroshima mon amour de Marguerite Duras et Alain Resnais. "Après des décennies et les effets de la mondialisation, avec les goûts du voyage et de la conquête supérieurs à l’importance du partage, quels souvenirs, quelle mémoire d’une catastrophe telle qu’Hiroshima pour la jeunesse, aujourd’hui bombardée d’images chaotiques, ou acteurs de ces dernières ?" interroge le chorégraphe.

Durée 2h, places de 8 à 27€.



► Jeudi 6 juin - 15h + 19h – CCC OD à Tours

Emmanuel Eggermont (artiste associé du CCNT)

Vorspiel opus 3 (2013) : "Ce projet chorégraphique se développe en trois opus avec, à chaque fois, deux interprètes et un-e invité-e sonore ou musical-e. Existants indépendamment, ces trois opus peuvent être présentés séparément ou former un programme unique" lit-on dans la présentation du spectacle.

► Vendredi 7 juin > Mardi 11 juin - 14h > 18h – Péristyle de l’Hôtel de Ville de Tours(entrée libre)

Sophiatou Kossoko - Continuum (exposition)

D’après Habiter, projet chorégraphique de Latifa Laâbissi



Et le vendredi à 17h : Sophiatou Kossoko, Continuum. D’après Habiter, projet chorégraphique de Latifa Laâbissi.



► Vendredi 7 juin - 19h – CCNT

Bernardo Montet - Mon âme pour un baiser (création)

"La pièce est le laboratoire d’une poétique où les trois interprètes, éclairent et affirment leur univers personnel, se projettent dans un monde qu’elles construisent ensemble Dans l’intimité d’un salon, elles rejouent de manière amplifiée, déformée, la rumeur, la fureur, la folie du monde qui les entoure" apprend-t-on dans la description du spectacle.

► Samedi 8 juin à 16h et dimanche 9 à 11h - Prieuré Saint-Cosme à La Riche

Foofwa d’Imobilité - Dancewalk – Forward Cunningham (performance)



► Samedi 8 juin - 18h - La Pléiade

Andrea Sitter - Juste au corps, Salomé (création)



► Samedi 8 juin - 21h - Cloître de la Psalette près de la cathédrale de Tours

Cheryl Therrien & Ashley Chen - Ritual (performance en hommage à Merce Cunningham)



► Dimanche 9 juin - 18h - Grand Théâtre de Tours

Daniel Larrieu - Chiquenaudes + Romance en stuc

► Mardi 11 juin et mercredi 12 - 19h - CCNT

Atelier chorégraphique du CCNT / Valérie Lamielle & Hervé Diasnas, Bourrasque en sous-sol, l’envol des falaises (création amateurs) + Conservatoire Francis Poulenc (Tours) – Thomas Lebrun / Anne-Emmanuelle Deroo d’après Lied Ballet (transmission aux élèves de cycle 3) + G-SIC (Groupe Spécial d’Immergence Chorégraphique) / Daniel Larrieu : Maria Lao



► Mercredi 12 juin - 21h – Le Petit Faucheux

Carlotta Ikeda : UTT (1981/2014)

► Jeudi 13 juin - 19h - Église Saint-Florentin, Amboise

Johanna Levy - Convives (création)



► Jeudi 13 juin - 21h - Théâtre Beaumarchais, Amboise

Daniel Larrieu - Play 612 (2018)

► Vendredi 14 juin - 20h30 - Espace Malraux

Tao Ye, 4 (2012) + 5 (2013)

► Samedi 15 juin - 6h30 > 9h + 9h > 16h30 – Château d’Azay-le-Rideau

Dans le cadre de Monuments en mouvement organisé par le Centre des monuments nationaux

Yvann Alexandre - Origami, In situ éclats performatifs (2018)



► Samedi 15 juin - 19h - CCNT, soirée de clôture

Ashley Chen - Unisson (2018) + DJ Moulinex & Guests pour danser.