Plus de 1 000 offres d’emploi mercredi à l’Hôtel de Ville de Tours

C’est la 6e édition du Salon Tou(r)s pour l’Emploi.

L’événement est devenu un rendez-vous dans le calendrier tourangeau des manifestations dédiées aux demandeuses et demandeurs d’emploi, ou aux personnes en recherche de formation. Chaque année, début juin, l’Hôtel de Ville accueille un grand forum pour l’emploi qui rassemble entre 2 500 et 3 000 personnes.

Après une tentative de fermeture plus tardive en 2018 (19h30) la ville revient à une formule plus classique avec une ouverture des portes de 9h à 17h30, dans les salons de l’Hôtel de Ville mais aussi – pour la première fois – sur le Boulevard Heurteloup. Une extension dédiée à l’apprentissage et à l’alternance. Les entreprises du numérique, les jeunes pousses, seront par ailleurs rassemblées dans un village autour du label French Tech Loire Valley.

Au total, pas moins de 87 entreprises de 10 secteurs d’activité sont annoncées pour la journée, dont 30 structures qui n’étaient pas là en 2018. Au total, la municipalité annonce plus de 1 000 offres d’emploi en CDD ou CDI (voire en intérim), avec la possibilité de se faire guider dès l’accueil du salon par des spécialistes en évolution professionnelle.

Pour refaire votre CV – ou le peaufiner – un photographe professionnel aura son stand pour vous tirer le portrait, une prestation gratuite comme l’ensemble des activités de la journée. Si vous venez le matin entre 11h et 13h, des rendez-vous spécifiques sont annoncés avec les secteurs qui recrutent (on pense à la restauration, à l’aide à la personne, au transport…).

Plusieurs ateliers rythmeront la journée pour muscler son CV et faire en sorte qu’il se démarque des autres quand vous l’envoyez, du coaching pour réussir les entretiens d’embauche via des simulations, des tests d’entretien par vidéo.