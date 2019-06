StorieTouraine, 02/06/19 : violente rixe à Loches, un camion militaire renversé à Cinq-Mars-la-Pile, début du Mondial du Fromage à Tours…

Et des nouvelles de la kayakiste tourangelle Sarah Guyot.

La StorieTouraine vous fait un résumé des points forts de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche :

Peu de Gilets Jaunes à Tours…

6 mois et demi après le début du mouvement, peu de monde pour participer à l’Acte 30 ce samedi à Tours : seulement une centaine de personnes en centre-ville. Possible que la chaleur ou le pont aient découragé une partie des manifestants. En France aussi c’était ce week-end la mobilisation la plus faible depuis le 17 novembre.

Un homme dans le coma…

Âgé d’une cinquantaine d’années il a été très violemment frappé par un autre homme vendredi en fin de journée au niveau d’un bar de Loches, Le Marigny. La victime est hospitalisée à Trousseau, dans un état très préoccupant (sa tête a tapé le sol). Un suspect de 48 ans a été placé en garde à vue. Il est connu de la justice pour des faits de violences et pourrait être déféré au parquet ce dimanche dans la journée en vue d’une mise en examen.

Accident dans un convoi militaire…

Ce samedi un véhicule militaire s’est renversé à Cinq-Mars-la-Pile, au cours de la traversée d’un rond-point de la D952. Deux personnes s’y trouvaient mais il n’y a pas de blessé.

Sarah Guyot brille en Allemagne…

La Tourangelle et sa partenaire Manon Hostens ont remporté une manche de coupe du monde sur 500m en kayak biplace ce week-end à Duisbourg. Une deuxième performance en deux semaines après avoir récupéré l’argent à Poznan en Pologne une semaine plus tôt.

Du fromage partout…

Le Mondial du Fromage 4e du nom débute ce dimanche à Tours, au Parc Expo. Jusqu’à mardi les pros des produits laitiers vont présenter leurs produits et ce dimanche le public peut assister aux épreuves du Championnat du Monde des Fromagers avec 12 candidates et candidats dont la Française Virginie Dubois-Dhorne, 42 ans et originaire du Nord de la France. Les différentes épreuves à affronter : QCM, épreuve de découpe, préparation fromagère ou encore découpe et présentation artistique. C’est ouvert au public avec la proclamation des résultats à 17h30.