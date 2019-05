StorieTouraine, 31/05/19 : des projectiles vers des policiers à Tours, 1 candidate macroniste à Joué-lès-Tours, 2 Tourangeaux et leurs déchets privés de Tour Eiffel…

Et on connait le programme de la 2e édition des Ecrivains chez Gonzague Saint-Bris.

Voici l'édition de ce vendredi :

Interventions mouvementées…

Ce jeudi les policiers municipaux de Tours intervenaient après le déclenchement d’une alarme dans l’école Duhamel des Rives du Cher. L’équipage dit avoir reçu de nombreux projectiles lors de son déplacement sur les lieux vers 19h30, le pare-brise et la lunette arrière du véhicule ont été dégradés.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, ce sont cette fois des bouteilles en verre qui ont été dirigées vers un véhicule de police municipal en cours de contrôle routier au Sanitas. Dans les deux cas il n’y a pas eu d’interpellation, les auteurs des faits se sont enfuits d’après la police.

Une Tourangelle décède sur la route…

Cette septuagénaire est morte jeudi après un accident sur l’autoroute A28 dans la Sarthe. Elle a été conduite à l’hôpital du Mans par hélicoptère mais n’a pas survécu. Elle avait 73 ans.

La République En Marche a sa candidate pour Joué-lès-Tours…

A 10 mois des élections municipales de 2020, le parti présidentiel a choisi Laurence Hervé pour conduire sa liste. L’ex socialiste est déjà élue au conseil municipal dans le groupe Libres Citoyens. C’est la 2e à partir officiellement en campagne après Vincent Tison (PS) qui compte mener une liste de gauche baptisée La Ville au Cœur. On ignore encore sur quel axe la candidate fera sa campagne face au maire de droite Frédéric Augis qui n’a pas encore officialisé sa candidature mais est pressenti pour repartir.

Des partis de gauche s’apprêtent à saisir la justice…

Unis pour protester à défaut de l’être avant les scrutins. La France Insoumise, EELV, le PS, le PCF et Génération.s signent un communiqué commun ce vendredi, outrés par les bugs d’inscriptions sur les listes électorales ayant concerné 15 000 personnes à Tours lors des élections européennes dimanche 26 mai (à Tours, mais pas que). Ils appellent les électrices et électeurs qui n’ont pas pu voter à se rapprocher d’eux en vue d’actions en justice. Les partis parlent « d’un fait grave pour la démocratie », exigent la création d’une commission d’enquête parlementaire et des explications de la préfète d’Indre-et-Loire ainsi que du ministre de l’intérieur.

A noter que malgré ces bugs, la participation à Tours et en Indre-et-Loire a été équivalente à la moyenne nationale avec près de 50% de participation, ce qui est plus élevé qu’en 2014. Et que l’on ignore pour l’instant le nombre de personnes réellement empêchées de voter alors qu’elles avaient l’intention de glisser un bulletin dans l’urne, certaines ayant pu accomplir leur devoir citoyen même en l’absence de carte d’électeur.

« Le Lait Tue »…

C’est le message de l’association animaliste 269 Life qui se mobilise ce samedi à Tours contre l’exploitation des vaches laitières. Selon elle, la demande de productivité maximale des 3,6 millions de vaches laitières en France entraîne des problèmes de santé pour les animaux. Elles sont souvent tuées à 5 ans alors qu’elles peuvent vivre 25 ans notent aussi les militants qui s’installeront Place Jean Jaurès de 15h30 à 16h30 ce 1er juin.

Pas de Tour Eiffel pour Davy et Baptiste…

Mercredi on vous racontait l’aventure de Davy et Baptiste qui ont conservé sur eux leurs déchets du mois de mai : le premier en amassant plus de 15kg, le second à peine quelques dizaines de grammes. Pour sensibiliser à l’importance de réduire ses déchets pour soulager la planète, les deux hommes voulaient gravir la Tour Eiffel avec la combinaison de Davy pleine à craquer. Ils ont été repérés par le personnel du monument historique et empêchés d’entrer. A la place ils ont grimpé la Butte Montmartre (c’est aussi très haut) avec beaucoup de public autour d’eux, à priori pas mal pour faire de la sensibilisation. Voici leur dernière vidéo :

Les Ecrivains chez Gonzague Saint-Bris, le retour…

Deux ans après le décès du fondateur de la Forêt des Livres, l’événement littéraire de Chanceaux-près-Loches se poursuit sous un nouveau nom, pour lui rendre hommage. La date est toujours la même : le dernier dimanche d’août, donc le 25 en 2019. A l’occasion des 500 ans de la Renaissance, il sera question de cette époque historique avec un spectacle « Léonard de Vinci l’esprit libre » par Boris Cyrulnik de 10h à 11h, la remise des prix littéraires à 11h30, les dédicaces de 13h30 à 18h, une exposition « Gonzague Saint-Bris, The Renaissance’s Man », un stand de lutte contre l’illettrisme, et une pièce de théâtre « Bal chez Balzac » à 17h. L’événement sera parrainé par Jean-Marie Rouart de l’Académie Française.