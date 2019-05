LEJ, des roses, du fromage… 7 événements immanquables ce week-end en Indre-et-Loire

On va aussi chanter et courir.

Ce 1er week-end de juin sera marqué par le festival des Années Joué dans le parc de la Rabière de Joué-lès-Tours, totalement gratuit, et dont on vous parle en détail ici. Mais il y a plein d’autres choses à faire ailleurs dans le département… Voici une sélection, forcément incomplète.

Pour chanter :

Dès vendredi soir ça va envoyer avec le lancement officiel d’Aucard de Tours 2019 qui investira la Plaine de la Gloriette avec ses chapiteaux dès mercredi 5 juin, et jusqu’au dimanche 9. Radio Béton organise un before gratuit ce vendredi 31 mai de 18h à 22h dans un lieu cool : le jardin du Musée des Beaux-Arts de Tours. 3 artistes au programme, les détails ici.

Le lendemain le trio LEJ révélé par ses bootlegs de tubes de l’été va se faire entendre au Festival Autrement Dit par ailleurs dédié au handicap, c’est samedi soir à 20h à Montlouis-sur-Loire.

On pourra aussi fredonner, chanter comme on veut à Tours avec le 48e Florilège Vocal de Tours qui évoquera évidemment la Renaissance 500 ans après la mort de Léonard de Vinci. 8 chœurs internationaux (Indonésie, Colombie, Espagne, Estonie, Islande…) participeront au week-end à l’Opéra de Tours, Place Châteauneuf ou Place de la Résistance. Une table ronde sur les échanges franco-italiens est également programmée. Toutes les infos par ici, également pour prendre les billets.

Pour sentir :

On part au sud de Tours, direction le Château du Rivau avec son Festival de la Rose avec des promenades fleuries et la présence de nombreux professionnels. Ça commence samedi et ça finit dimanche.

Pour manger :

Là, c’est à Sainte-Maure-de-Touraine que ça se passe avec la 38ème Foire aux Fromages (et à la gastronomie). Avec un concours La Chèvre d’Or pour récompenser les meilleures productions locales, un village bio et nature en nouveauté, une fête foraine… Entrée libre.

Pour digérer :

Deux solutions : aller à la fête du Pôle Nautique du Cher de Tours dimanche de 13h à 18h pour essayer les activités de la ville (jet ski, stand up paddle, voile…). Ou alors au Nord de la Loire la Ronde la Choisille, course traditionnelle de Saint-Cyr-sur-Loire sur 4, 10 ou 15km selon vos envies à partir du complexe sportif Guy Drut. Les détails sur le site de l’événement.