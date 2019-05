Envies de Loire à Tours : encore quelques jours pour proposer vos idées

Jusqu'au 7 juin.

Des projets éphémères pour faire vivre les bords de Loire cet été à Tours et dans la métropole (La Riche, St Pierre...) : c'est l'idée de l'appel à idées Envies de Loire lancé il y a quelques semaines par l'agglomération. Ce processus se base sur la grande consultation Envies de Loire qui avait eu lieu sur Internet pour recueillir les avis des Tourangelles et des Tourangeaux pour les bords de Loire et leurs îles.

En attendant de grands travaux (comme la création d'une passerelle pour vélos vers l'Île Simon ou le réaménagement des quais au pied du Pont Wilson), des actes ponctuels sont envisageables. "12 espaces de projets ont été identifiés avec les communes du périmètre : La Riche, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Rochecorbon et Tours" explique Tours Métropole.

Associations, particuliers, entreprises peuvent participer avec une consigne : leurs dossiers "doivent être facilement réalisables." Si ils sont retenus, on les verra fleurir entre le 1er juillet et le 30 septembre, "pour un jour, une semaine, 3 mois… Les projets retenus pourront être accompagnés dans leur mise en œuvre (communication, logistique) par l’équipe « Envies de Loire »" Malgré notre demande aucun exemple de proposition déjà transmise n'a pu être communiqué. On ne sait pas non plus combien de propositions ont été envoyées.

En tout cas si ça vous intéresse vous avez jusqu'à vendredi 7 juin pour le dire sur enviesdeloire.com. Les projets retenus devraient être dévoilés à partir du 15 juin.