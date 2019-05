Cap ou pas cap de courir de Tours à Saché ?

C'est le défi du mois de juin en hommage à Balzac.

Il parait que pour être en forme il faut au moins faire 10 000 pas par jour. Un peu plus, c'est autorisé aussi.

On ne sait pas exactement combien de pas sont nécessaires pour relier Tours à Saché à pied mais vous aurez l'occasion de compter le dimanche 23 juin, si vous vous levez tôt.

Ce jour-là, une course et une randonnée sont organisées entre l'Île Balzac de Tours et l'ancienne demeure d'Honoré de Balzac à Saché, là où il aimait se reposer. L'événement organisé à l'occasion du 220ème anniversaire de la naissance de l'écrivain à Tours est accessible aux sportives et aux sportifs pour 8 à 30€ selon votre catégorie. La distance est de 26km, le 1er départ à 7h30. Plusieurs catégories : femmes, mixtes, hommes ou marche nordique. En solo ou en relais. Plus d'infos sur day-running.com/labalzac

Cet événement fait partie de la liste de manifestations organisées en juin à Tours et en Touraine dans le cadre de l'année Balzac. On pourra aussi signaler l'exposition Monumental Balzac en cours au Musée des Beaux-Arts de Tours, un concert gratuit au conservatoire de Tours le 28 juin à 20h par l'Orchestre Poulenc avec Balzac et Beethoven au programme.

Ce samedi 1er juin, l'association des commerçants de la Rue des Halles prépare également Cultur'Halles, de 10h à 19h. Présences des auteurs Laurence Bulle, avec son livre « Balzac en Touraine », Jean-Luc Pechinot avec son livre « La Touraine des écrivains », ainsi que la présence de l’artiste-peintre Christine Andres-Roos qui s’inspire de la Touraine. Julien Molard, philosophe, donnera une conférence sur le thème « Balzac et les femmes ». Présence également de la confrérie gourmande du véritable nougat de Tours dans le passage du pèlerin.

Enfin des visites guidées de Tours autour de Balzac à partir de 3€ sont prévues le 5 et le 26 juin à 14h30 (gratuit pour les moins de 12 ans). Départ à l'Office du Tourisme, durée 2h.