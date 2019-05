StorieTouraine, 29/05/19 : le Rassemblement National 37 sans chef, le maire de Tours agace les Macronistes, des entrepreneurs avec les patins aux pieds…

Et grosse chaleur confirmée pour ce week-end.

La StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’info en Indre-et-Loire, avec des mises à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi avant le pont de l’Ascension :

Un départ au Rassemblement National 37…

Après avoir remplacé Véronique Péan à la tête du RN37, le conseiller régional Daniel Fraczak indique ce mercredi qu’il quitte son poste de délégué général du parti dans le département « pour des raisons strictement personnelles, liées à ma situation familiale et à un projet de vie me conduisant à quitter prochainement la Touraine. » Il conserve néanmoins son mandat à Orléans, toujours dans le groupe RN. Le nom de la personne qui doit lui succéder n’a pas encore été dévoilé.

Après les Européennes, les Municipales…

Et c’est tendu entre d’un côté le maire de Tours Christophe Bouchet qui soutient Emmanuel Macron sans être dans son parti et de l’autre les militants LREM pure souche. Qui aura l’investiture du président en 2020 ? On ne sait pas encore. Pour découvrir notre reportage en coulisses, ça se passe sur 37 degrés.

Grève au collège Choiseul d’Amboise…

Un mouvement suivi par 90% des enseignants mardi. Les profs dénonçaient un climat de travail difficile dans l’établissement de 800 élèves. Leur objectif : obtenir plus de moyens, le principal adjoint actuel étant seulement à mi-temps contre un plein temps auparavant. Ils estiment que des « incidents » compliquent l’ambiance au sein de la communauté éducative et des élèves. Selon la NR, l’inspection d’académie a proposé un rendez-vous le 17 juin pour étudier le dossier.

Condamnations après une agression…

Un arbitre de foot a été agressé à Luzillé le week-end dernier. Deux joueurs du club Tours TFK l’ont violenté, au point qu’il a reçu un certificat pour dix jours d’arrêt de travail à cause de douleurs à un bras, un tibia et aux cervicales. Les deux joueurs sont passés devant la justice mardi avec à l’issue une condamnation à 3 mois de prison avec sursis et 18 mois d’interdiction de stade.

Des entreprises sur la glace…

Le Tours Volley Ball a son club d’entrepreneurs pour stimuler les partenariats autour du club champion de France… En patinage artistique le CMPT veut faire pareil, après un premier test réussi récemment en partenariat avec le CREPI Touraine. Il veut donc encourager dirigeants et salariés à se lancer sur la patinoire lors d’activités « pour resserrer l’esprit d’équipe de l’entreprise en permettant à chacun de découvrir les qualités humaines de l’autre au cours d’une activité extérieure, toute hiérarchie interne à l’entreprise disparaissant durant ces rencontres sportives durant lesquelles chacun pourra faire valoir ces capacités au ‘dépassement de soi’. » Présentée comme une première régionale, l’activité sera encadrée par les entraîneures avec les compétiteurs. Objectif : développer le sponsoring la saison prochaine.

La belle météo se confirme…

Ce week-end il va faire très beau en Touraine avec jusqu’à 30° samedi et dimanche, mais ça ne durera pas avec le retour de la pluie et de températures plus fraîches en début de semaine prochaine.