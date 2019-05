Les 2 nouvelles expos à voir en ce moment à Tours

A l’Hôtel Gouin et au CCC OD.

De l’art à n’en plus finir dans le centre de Tours ! En plus de la nouvelle exposition du Château de Tours que l’on vous présentait récemment, deux vernissages ont eu lieu il y a quelques jours Rue du Commerce et Rau Jardin François Ier. Avantage : vous pouvez voir les deux en une demi-journée, puisqu’elles sont situées à 100m l’une de l’autre. Peu importe l’ordre, c’est vous qui voyez.

Expo Capazza à l’Hôtel Gouin

Pour notre part on a commencé à l’Hôtel Gouin du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire où la galerie Capazza basée en Sologne a rassemblé une centaine d’œuvres de 17 artistes sur 3 étages, dont des grands noms de la sculpture, de la photographie ou de la peinture. C’est une visite à la fois colorée, méditative et énigmatique qui vous attend avec de la pierre, de la céramique ou de l’huile sur toile. C’est en accès libre jusqu’au 25 août du mercredi au dimanche de 14h à 19h et on vous en parle en détails ici sur 37 degrés.

Expo Quistrebert au CCC OD

La Galerie Noire accueille ces deux frères nantais qui reconnaissent eux-mêmes que leurs œuvres sont troublantes au point d’aller jusqu’à créer un certain malaise quand on les regarde longtemps comme cette fresque numérique de plus de 5 minutes où les formes et les couleurs se chevauchent. Elle fait écho à des tableaux avec leds et interrupteurs (à ne pas toucher, même si c’est tentant) et à des toiles figuratives où l’on peut imaginer dénicher certaines formes en observant avec attention.

Comme son nom l’indique, cette expo présentée jusqu’au 11 novembre est un parcours en zigzags pour les yeux en écho à l’imagination d’un duo reconnu qui a notamment exposé au Palais de Tokyo à Paris en 2016 ou en Corée du Sud cette année. Son idée est notamment de susciter « des sensations » en vous plongeant dans une ambiance insolite…

Entrée 7€ au tarif plein.