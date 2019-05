Trains et autoroutes en Touraine : circulation difficile pour le pont du 30 mai au 2 juin

A cause de travaux et de bouchons.

Trop bien ! Cette semaine il y a possibilité de poser un jour et de faire quatre grasses matinées d’affilée (si l’on bosse du lundi au vendredi et que l’on dispose de RTT ou de congés payés non utilisés). Ce pont de l’Ascension s’annonce même bien ensoleillé voire super chaud… l’occasion de partir ? Et pourquoi pas.

Hop, hop, hop ! Pas si vite !

Des difficultés sont annoncées à la SNCF. Pas sur les TGV mais les trains Rémi et Rémi Express (ex TER et Intercités). C’est la conséquence de travaux au nord d’Orléans. « Afin de minimiser les impacts de ces interruptions, des dessertes sont assurées le jeudi 30 mai matin et dimanche 2 juin en fin de journée afin de permettre les départs et retours de week-end » précise la compagnie ferroviaire.

En Indre-et-Loire ça concerne la ligne Rémi Express vers Paris Austerlitz interrompue de jeudi 30 mai à 12h35 jusqu’à dimanche 2 juin 13h20, avec 0 train entre Paris, Les Aubrais et Orléans. La ligne Tours-Nevers sera aussi impactée avec des trains supprimés de Tours vers Vierzon et Bourges de jeudi 14h10 à dimanche 13h25. Des trains circuleront vers Bléré et Saint-Aignan (et dans l’autre sens), mais pas tous. Le détail sur ce site.

Des bus de remplacement sont parfois proposés mais avec peu de places, « ils s’adressent plus particulièrement aux personnes ayant des impératifs de déplacement lors de ce weekend. Nous invitons donc toutes les autres personnes à différer leurs déplacements dans la mesure du possible » dit la SNCF qui prévient aussi que de nouvelles perturbations sont programmées lors du week-end de Pentecôte.

Sur la route, on prévoit aussi des soucis : mercredi est classé rouge dans le sens des départs, jeudi aussi. Et ce sera rouge dimanche pour les retours. L’A10 sera très chargée pour la traversée de Tours, il faudra patienter aux péages de Monnaie et Sorigny. En particulier sur le créneau 15h-21h mercredi, 9h-12h jeudi, 11h-14h dimanche vers Paris. L’idéal sera de partir tôt le matin.