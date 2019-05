StorieTouraine, 27/05/19 : soutien à une famille au Sanitas, fuite de gaz dans le centre de Tours, le jeu de Tours Métropole prolongé…

Et un coup de chapeau aux basketteuses tourangelles.

Pour un résumé de l’info tourangelle, lisez chaque jour la StorieTouraine, condensé d’actu gratuit et mis à jour dès que nécessaire.

Alerte pour une famille au Sanitas…

Ce lundi, les associations RESF et Chrétiens Migrants ont appelé à une mobilisation de soutien devant l’école Molière à 16h30 afin de marquer leur solidarité avec une famille congolaise du quartier (une mère avec 4 enfants), expulsée de son logement par la police ce 27 mai.

Selon RESF : « Cette femme, mère de quatre filles scolarisées à l’école Molière, est présente depuis plus de 5 ans en France et a été déboutée du droit d’asile. Il y a un mois le Réseau Éducation Sans Frontières l’avait aidée à déposer une demande de titre de séjour « Vie privée et familiale » auprès de la préfecture, cette demande n’a toujours pas reçu de réponse. » Les militants expliquent que la famille sera hébergée quelques jours par des parents et enseignants qui ont proposé leur soutien. "Mais jusqu'à quand ? Être hébergé par le 115 suppose de changer régulièrement de lieux d'hébergement et être parfois très éloigné du l'école où sont scolarisés les enfants" explique l'association qui a recensé une cinquantaine de personnes au rassemblement.

Un nouveau rassemblement est prévu le 4 juin à 17h30 à la préfecture à l'occasion d'une remise de pétition en soutien à la famille, dont le dernier enfant est né en France de père français en 2015.

Fuite de gaz…

En centre-ville de Tours, coupure de la Rue Chamoineau qui relie Les Halles à Béranger à cause d’une fuite de gaz ce lundi vers 17h15. Le trafic a repris vers 18h.

Les services de l’Etat font le pont…

Plusieurs fermetures à retenir pour la journée de vendredi, jour de pont pour l’Ascension… La liste :

Préfecture

Direction Départementale des Territoires (DDT)

Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)

Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)

Direction départementale des Finances Publiques (DDFIP)

Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale (DSDEN)

Unité départementale de la Direccte Centre-Val de Loire

Service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG)

Délégation départementale d'Indre et Loire de l'Agence Régionale de Santé Centre Val de Loire

Attendez-vous aussi à des difficultés sur la route (nous y reviendrons ce mardi sur Info-Tours.fr).

La montée pour les Tourangelles…

Devant 600 spectatrices et spectateurs ce dimanche, les basketteuses du CES Tours ont obtenu leur montée en Nationale 2. Malgré leur défaite au match aller, elles ont battu Cran Pringy en rattrapant leur retard. Succès final : 72-56, et donc une accession à la division supérieure à la fin d’une saison réussie.

On joue encore dans la métropole…

A la base le jeu sur smartphone « Les Mystères de Tours Métropole » devait s’achever fin mai mais l’agglo nous apprend ce lundi qu’il est prolongé de deux semaines jusqu’à mi-juin (le 16 à 23h59), autant de temps en plus pour résoudre les 22 énigmes depuis votre téléphone ou, parfois, en vous déplaçant à Tours ou ailleurs pour réussir les missions destinées à sauver les différentes communes. Plus de 5 000€ de lots sont mis en jeu par tirage au sort (de nouveaux partenaires ont rejoint la liste). On vous explique tout dans cet article publié juste avant le début de l’opération.

Et à propos de jeux…

Montlouis-sur-Loire donne rendez-vous le 9 juin pour Place aux Jeux de 10h à 2h du matin Place François Mitterrand et dans le jardin de l’Hoplia. Au programme de cette journée entièrement gratuite : des jeux géants, des jeux de société, des jeux de construction, des ateliers bien-être, un marché d'exposants ! Près de 4 500 visiteurs sont attendus. Programme détaillé sur www.ville-montlouis-loire.fr.

Départ du directeur du CCC OD…

Alain Julien-Laferrière, qui mène le Centre de Création Contemporaine de Tours, a annoncé son départ en retraite pour le mois d’octobre. Les candidatures pour prendre sa suite à la tête du centre d’art ouvert en mars 2017 sont ouvertes jusqu’au 2 juillet.