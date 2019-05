Elections européennes : ce qu'il faut retenir en Indre-et-Loire

LREM en tête devant le Rassemblement National.

L'Indre-et-Loire a mieux voté que la France ce dimanche 26 mai pour les élections européennes avec 52,63% de votants, 2,4 points de plus que la moyenne nationale. Un sursaut de participation pour un scrutin traditionnellement boudé, malgré des bugs sur les listes électorales qui ont empêché certaines personnes de glisser un bulletin dans l'urne.

Voici les résultats détaillés du département :

La liste La République En Marche menée par Nathalie Loiseau recueille 50 058 voix soit 23,3%, et domine donc ce qui n'est pas le cas dans le reste du pays.

Le Rassemblement National mené par Jordan Bardella est deuxième avec 44 502 bulletins soit 20,72%. A noter qu'il est en tête de très loin (7 points) chez nos voisins du Loir-et-Cher mais aussi devant dans le Loiret.

Comme au niveau national Europe Ecologie Les Verts est 3ème avec 30 256 suffrages, 14,08%. Un élu loir-et-chérien fera son entreée au parlement une fois le Brexit achevé.

La liste Les Républicains de François-Xavier Bellamy fait s'effondrer le parti de droite avec 19 337 voix, 9% au total. La députée européenne tourangelle Angélique Delahaye qui était 16ème de la liste n'est pas réélue après son 1er mandat à Bruxelles et Strasbourg. Seuls 8 élus LR siègeront dans cette nouvelle assemblée.

Les socialistes alliés avec Place Publique derrière Raphaël Glucksmann sont à 14 274 suffrages soit 6,64%.

LA FRANCE INSOUMISE (avec le candidat tourangeau Eric Degenne) : 12 511 voix, 5,82%

DEBOUT LA FRANCE : 8 151 voix, 3,79% et aucun élu européen

GÉNÉRATION.S (avec la candidate tourangelle Ouassila Soum) : 7 328 voix, 3,41%

UDI (avec la députée tourangelle Sophie Auconie) : 6 255 voix soit 2,91%

URGENCE ÉCOLOGIE (avec la Tourangelle Caroline Deforge sur la liste) 4 450 voix, 2,07%

PCF : 4 419 voix, 2,06%

PARTI ANIMALISTE : 4 347 voix donc 2,02%

UPR (avec le Tourangeau Philippe Conte) : 2 326 voix, 1,08%

LUTTE OUVRIÈRE : 1 859 voix, 0,87% avec la Tourangelle Anne Brunet sur la liste

Les Patriotes : 1 440 voix, 0,67%

ALLIANCE JAUNE (Francis Lalanne) 1 170 voix, 0,54%

LES OUBLIÉS DE L'EUROPE : 614 suffrages, 0,29%

UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES : 376 voix, 0,18%

PARTI PIRATE : 355 voix, 0,17%

ESPÉRANTO : 204 buulletins, 0,09%

À VOIX ÉGALES : 196 suffrages, 0,09%

DÉCROISSANCE 2019 : 91 voix, 0,04%

UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE : 61 voix et 0,03%

ALLONS ENFANTS : 53 voix, 0,02%

LISTE DE LA RECONQUÊTE : 47 voix, 0,02%

PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS : 46 bulletins, 0,02%

MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE : 37 voix, 0,02%

ÉVOLUTION CITOYENNE : 21 suffrages, 0,01%

PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN : 15 voix

DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE : 5 voix

NEUTRE ET ACTIF : 5 voix

LA LIGNE CLAIRE : 3 suffrages

PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES : 2 bulletins

UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ : 2 voix

Dans le département, 2,5% des personnes ont voté blanc soit tout de même 5 703 enveloppes vides, c'est plus qu'Urgence Ecologie ou le PCF.

La plupart des communes rurales ont placé le Rassemblement National en tête, parfois avec de très hauts scores (40% à Saint-Laurent-de-Lin, 42% à Bridoré, 43% à Saint-Nicolas-des-Motets, 45% à Rillé, 48% à Saint-Aubin-le-Dépeint). Mais certaines communes urbaines ont aussi été séduits par la liste de Jordan Bardella comme Saint-Pierre-des-Corps (N°1 à 19,23%).

Europe Ecologie finit régulièrement 2ème comme à Tours (18%), St-Pierre-des-Corps (15,3%), Fondettes, St-Cyr-sur-Loire, Rochecorbon ou encore Saint-Avertin.

Les Républicains s'effondrent, parfois devancés par les socialistes comme à Joué-lès-Tours.

A Tours, LREM est donc leader à 25,4% devant EELV, le Rassemblement National est tout de même 3ème à près de 14%, à peine plus de 9% pour LR quand le PS plafonne à 7,8% et La France Insoumise à 6,23%. Benoit Hamon est à 4%, Debout la France à 2,45%, l'UDI, le PCF et Urgence Ecologie sont les trois autres partis au-dessus des 2%.

Le dépouillement a été relativement long du fait du grand nombre de listes et de difficultés parfois à joindre la préfecture.

Personne ne représentera l'Indre-et-Loire dans la future assemblée européenne. Le RN y comptera 23 membres après le Brexit, autant qu'LREM, 13 pour EELV, 8 pour LR, 6 pour le PS-Place Publique et La France Insoumise. Nicolas Dupont-Aignan et Benoit Hamon passent la barre des 3% pour voir leurs frais de campagne remboursés mais n'obtiennent pas d'élus. Toutes les autres formations règleront leurs frais en totalité.

L'analyse de ce scrutin est disponible sur 37 degrés