Le Court-Circuit fait ses adieux Place de la Victoire

Ce café « branché sur la vie locale » a animé les lieux pendant 3 ans.

Tables en palettes, bières et jus de fruits locaux, animations sophrologie ou naturopathie… Voilà quelques ingrédients qui ont fait le succès du Court-Circuit à Tours. Ce café ouvert Place de la Victoire au printemps 2016 a lancé une dynamique dans le quartier et dans la ville. Il est arrivé au bon moment : celui où on se préoccupe de l’origine de ce qu’on met dans son verre et son assiette.

Mais il ne reste plus que deux jours pour profiter de sa terrasse toute mignonne et de la sympathie de l’équipe. 3 ans après son ouverture, le Court-Circuit va s’en aller, les 4 associés de la SCOP ayant décidé de partir vers de nouvelles aventures sans avoir réussi à trouver de repreneur.

« C’est une sacrée aventure » résument Jean-François et Loïc, deux associés que nous avons longuement rencontrés pour un bilan de cette expérience d’entreprise à lire en détails sur 37 degrés. A la fois tristes et soulagés, ils ont montré qu’il était possible de faire de la cuisine de qualité avec des produits d’ici, qu’on n’était pas obligé de manger d’énormes quantités de viande pour être rassasié ou que l’ouverture d’esprit vers des disciplines ou des métiers inconnus était une qualité en vogue.

Pensé au départ comme un café, le Court-Circuit est vite devenu un bar-restaurant où on peut se poser à toute heure de la journée et organiser des événements. « Au fur et à mesure des mois la cuisine est devenue la raison de venir » note Jeff heureux d’avoir créé « un lieu de vie ».

Avant de raccrocher, l’équipe organise une fête ce mardi 28 mai. Tout est à vendre pour payer les dernières factures : les tables, les chaises, les boissons… « C’est une vente aux enchères solidaire pour nous soutenir parce qu’il manque des sous pour payer les derniers producteurs et fermer comme il se doit. » Il est possible de faire des offres cachées dès maintenant en allant sur place ou d’attendre l’ouverture officielle de la vente mardi en fin de journée.

Vous pourrez également rencontrer l’équipe du Court-Circuit le 15 juin lors de l’événement Complètement Locaux, une fête autour des produits locaux et de l’écologie organisée Place de la Victoire.