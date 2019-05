Participation, résultats, réactions : le direct des élections européennes en Indre-et-Loire

34 listes sont en compétition ce dimanche 26 mai.

5 ans après le dernier scrutin, c’est l’heure des élections européennes dans les 28 pays de l’Union, y compris le Royaume-Uni qui a l’intention de partir (et qui a voté jeudi). Ce dimanche, 426 000 électeurs et électrices sont appelés aux urnes en Indre-et-Loire, la plupart du temps de 8h à 18h mais également 19h dans certaines communes (Tours, St Cyr, St Avertin, St Pierre, Joué, Montlouis, La Riche et Chambray…). Info-Tours.fr vous propose de suivre la journée électorale…

-----

21h00 : réaction du député LREM amboisien Daniel Labaronne : "on voit la poussée du Rassemblement National dans les communes rurales en manque de développement économique alors que là où il y a des entreprises nous arrivons en tête. Cela renforce l'idée qu'il faut un plan pour aider au développement de la ruralité. Je note aussi que le RN régresse par rapport à 2014 (en pourcentages, et il garde le même nombre de sièges au parlement européen selon les prévisions à cette heure-ci, ndlr). L'écart avec notre liste n'est pas si important que ça après l'épisode des Gilets Jaunes. On ne s'effondre pas, on maintient notre socle après des réformes qui ont pu bousculer l'électorat. Sur la poussée des écologistes, on constatera sans doute que ce sont les jeunes qui ont été voter pour EELV. Sans doute que l'on va en tenir compte."

20h45 : NEUILLE-PONT-PIERRE : 50,64% d'abstention, 32,66% pour Jordan Bardlla et le RN, 17,84% pour le parti présidentiel, 9,35% pour François-Xavier Bellamy de LR, Yannick Jadot d'EELV est juste derrière.

BEAUMONT-LOUESTAULT : 45,81% d'abstention, 27,34% pour le Rassemblement National qui devance LREM (16,51%), Yannick Jadot est 3ème, Les Républicains sont 4èmes, Manon Aubry de La France Insoumise 5èmes.

20h40 : On poursuit notre liste de résultats...

HUISMES : 44,36% d'abstention, 2à,33% pour le RN, devant LREM à 17,38%, 13,44% pour EELV, 10,82% pour PS-Place Publique, 8,03% pour La France Insoumise et Les Républicains à 5,57%.

LIGNIERES-DE-TOURAINE : 30,33% pour le RN de Jordan Bardella, 20,5% pour LREM et Nathalie Loiseau, uivent LR, EELV et Nicolas-Dupont Aignan pour Debout La France avec 44,76% d'abstention.

HOMMES : 49,84% d'abstention, 34,33% pour le RN, 15% pour LREM, EEL 3ème et LR 4ème à 10%

20h35 : une première réaction avec le conseiller régional PS et ancien député Jean-Patrick Gille : "la surprise ce sont Les Verts, on le sentait venir dans certains sondages cette semaine et ça s'inscrit dans un mouvement européen, On ne comprenait pas pourquoi Les Verts français ne montaient pas plus. Pour nous la campagne n'était pas facile, Sincèrement notre inquiétude était de passer les 5% j'ai l'impression qu'au moment où on parle c'est fait, Cela permet d'envisager une reconstruction et un rassemblement à gauche. En revanche Les Républicains sont très bas et vont sans doute rentrer dans une sorte de crise."

Ainsi, clairement, le score national de LR ne permet pas à la députée européenne tourangelle Angélique Delahaye (maire de Saint-Martin-le-Beau) de garder son poste.

20h25 : pour l'instant le taux d'abstention départemental est de 44,3%

Résultats :

Dolus-le-Sec : 23,7% pour le RN, 20,37% pour LREM, Yannick Jadot (EELV) et François-Xavier Bellamy (LR) suivent à égalité avec 11%.

20h20 : Les résultats continuent de tomber dans les communes...

38% pour le Rassemblement National à Couesmes, en tête devant Nathalie Loiseau d'LREM à 18%,, 11,7% pour Les Républicains, Manon Aubry suit avec 5;26% pour la France Insoumise. Suivent les Verts et Debout la France.

A Cigogné : 43,59% d'abstention, 25% pour Jordan Bardella et le RN, 18,9% pour LREM, 13,4% pour Yannick Jadot et les écologistes devant LR, Debout la France et Manon Aubry de La France Insoumise.

A Epeigné-sur-D_me, Nicolas Dupont-Aignan est 1er ex-aecquo avec LREM à 16,67%, devant LR et le RN.

20h15 : Les premiers résultats partiels du département sont tombés avec 13,5% du total des bulletins prévus (essentiellement les petits villages).

27,36% pour le Rassemblement National de Jordan Bardella (8 200 voix), 19,31% pour Nathalie Loiseau du parti présidentiel (5 800 voix), 11,27% pour Yannick Jadot et les écologistes (3 400 voix), 9,28% pour François-Xavier Bellamy et Les Républicains ((2 800 voix), 5,99% pour Manon Aubry et La France Insoumise (1 800 voix), 5,28% pour Raphaël Glucksmann (PS-Place Publique), 4,97% pour Debout la France et Nicolas Dupont-Aignan, 3,16% pour Benoit Hamon (Génération.s), 3,1% pour l'UDI de Jean-Christophe Lagarde, et tous les autres partis à moins de 3% dont 6 avec 0 voix.

20h10 : A Avrille-les-Ponceaux : 36,26% pour le RN, 14,84% pour Yannick Jadot des Verts, Nathalie Loiseau est 3ème avec 9%, à égalité avec Les Républicains.

A La-Chapelle-aux-Naux : quasi 30% pour le RN et Jordan Bardella, 22,13% pour LREM, 10,66% pour Yannick Jadot, 6,15% pour Raphaël Glucksmann (PS)

20h00 : les premiers résultats tombent... En France le Rassemblement National est donné vainqueur devant La République En Marche, Europe Ecologie Les Verts et Les Républicains.

En Touraine pas encore de tendance départementale mais les résultats de plusieurs petites communes :

A Autrèche : le RN à 37%, LREM à 13%, Les Verts à 12% François-Xavier Bellamy (LR) à 8,4%.

A Bridoré : le RN de Jordan Bardella à 42,69%, 15,2% pour LREM et Nathalie Loiseau, 12,28% pour LR, 5,85% pour Yannick Jadot des Verts.

Le dépouillement à Tours.

19h30 : à Tours le taux de participation à 18h est de 46,85%. Donc plus bas que la moyenne tourangelle mais la ville a été nettement impactée par le bug sur les listes électorales (voir plus bas) sans que l'on sachesi ça a influé sur ce chiffre. En 2014 la participation finale était de 43%. Il y a donc un progrès .

17h20 : petit retour en arrière sur la participation en Touraine : 45,7% en 2014, 42,58% en 2009, 44,89% en 2004 (avec 50 000 inscrits en moins sur les listes par rapport à aujourd'hui).

17h18 : l'Indre-et-Loire est aussi plus civique que le Loiret où le taux de participation à 17h est de 42,34%, 46,09% en Loir-et-Cher.

17h10 : à 17h, 48,27% des électrices et électeurs du département d'Indre-et-Loire étaient venus voter contre 35,97% à la même heure en 2014.

Ce chiffre est supérieur au taux de participation final des élections européennes de 2014 (45,7%), une bonne nouvelle pour la démocratie lors d'un scrutin qui passionne en général peu l'électorat. Rappelons que les bureaux ferment à 18h, et 19h dans 8 communes tourangelles dont Tours (list complète ci-dessous.

C'est aussi une bonne nouvelle quand on sait qu'il y a eu de nombreux bugs dans les bureaux de vote car plusieurs personnes n'ont pas reçu leur carte électorale ni la propagande des partis. Ainsi, certains dont le bureau de vote a changé se sont vus orientés vers un autre bureau à Tours... ce qui peut clairement décourager. D'autres ont même dû saisir la justice administrative pour réussir à glisser un bulletin dans l'urne (il faut avoir de la motivation).

La Touraine se révèle plus civique que la moyenne nationale car le taux global de participation à 17h est de 43,29% selon le ministère de l'intérieur, ce qui est tout de même 8 points de plus qu'en 2014. Evidemment impossible de dire avant le dépouillement qui profitera - ou pas - de ce sursaut. Les premiers résultats seront publiés à 20h, et en fin de soirée à l'échelle européenne.

12h57 : la participation tourangelle est supérieure de 8 points au taux enregistré à midi en 2014 : 22,81% contre 14,52% il y a 5 ans.

12h15 : en Touraine à midi le taux de participation est de 22,81%, supérieur à la moyenne nationale, supérieur à celui du Loiret (20,38%), inférieur à celui du Loir-et-Cher (23,8%). Le prochain chiffre de participation sera connu à 17h. En 2014, il était de 45,7% en Indre-et-Loire (54,3% d'abstention).

12h04 : les premiers chiffres de participation tombent... Par exemple 23,7% dans un bureau de Chambray. Au niveau national il est de 19,26%, en hausse de 3,5 points par rapport à 2014.

11h58 : les premiers résultats locaux et nationaux seront disponibles à 20h. Il y a 558 bureaux à dépouiller dans le département.

11h55 : rappelons qu’il n’est pas indispensable d’avoir sa carte d’électeur pour voter ce dimanche. Une carte d’identité ou un passeport peut suffire. Ça tombe bien car des milliers de personnes n’ont pas reçu ce document en raison de bugs informatiques. Par exemple, 17 000 personnes à Tours. Autre problème : les documents de propagande électorale ne sont pas forcément arrivés, et toutes les listes n'ont pas garni les enveloppes. Du coup pas facile de choisir ou d'être bien informé...

Par ailleurs, les 34 bulletins ne seront pas forcément dans votre bureau de vote. Les listes avec les moyens les plus limités proposent de les imprimer soi-même (il faut le faire sur une feuille A4, pour qu’il soit valide il doit comporter les noms des 79 candidates et candidats).