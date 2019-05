A Velpeau, une nuit à l'école contre la Loi Blanquer

Une action de parents d'élèves.

Des tentes et des duvets à l'école des Abeilles ce lundi soir à Tours... Un collectif de parents d'élèves appelle à occuper la cour de l'établissement à partir de 18h30 dans l'objectif de protester contre la loi sur l'école de la confiance portée par le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer et actuellement en procédure de débat au sein du parlement. Le texte prévoit par exemple l'obligation de scolarité à partir de 3 ans ou encore des réformes dans le mode de direction des établissements scolaires.

"Nous regrettons le manque de dialogue et la brutalité avec laquelle cette réforme s'impose à nos enfants. La réforme n'est qu'une ruse pour abuser de notre confiance. Nous considérons notre école en danger. C'est à nous, parents, de défendre l'avenir de l'éducation de nos enfants. Pour manifester notre désaccord et interpeller le gouvernement et nos élus sur le sujet, nous irons comme chaque jour chercher nos enfants et avons décidé de rester avec eux dans la cour d'école toute une nuit. Cette manifestation est une action volontaire d'un collectif de parents et n'engage pas les enseignants de l'école" précise le collectif en amont du mouvement qui concerne donc exclusivement l'école des Abeilles au N°36 de la rue du même nom dans le quartier Velpeau.

Les parents demandent également l'ouverture d'un vaste débat sur l'école publique pour tous.