TRAVAUX : 3 jours compliqués sur le Boulevard Louis XI à Tours

Mieux vaut emprunter un autre chemin.

Des travaux débutent ce lundi 27 mai sur le Boulevard Louis XI à Tours. Le chantier va empêcher une circulation normale entre le rond-point Jean-Monet (celui de Grand Frais) et le rond-point Bugatti (le suivant, en direction du périphérique).

Les opérations vont durer 3 jours et Tours Métropole indique qu'à certains moments la circulation sera totalement interdite sur cet axe, en tout cas il est conseillé d'éviter lde le prendre (et de s'y garer) à partir de 8h. Néanmoins, l'accès à la zone industrielle et commerciale sera maintenu car les autres accès aux rond-points ne sont pas concernés.

Pour le périphérique, privilégiez la sortie Villandry, accessible via la Route de Savonnières, les Deux-Lions et le Pont Saint-Sauveur. Pour plus d'infos vous pouvez appeler le 02 47 21 67 15.

D'autres travaux débutent ce lundi 27 mai : Allée des oquelicots à Tours (ils vont durer trois semaines) et Rue Jean Macé (même durée). Ceux de la Rue et du Passage Eugène Durand sont toujours en cours, idem Rue René de Prie, Rue de la Fontaine, Rue Saint-François, Rue Walvein et Place Jean Meunier Clocheville.