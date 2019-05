Une nouvelle exposition à messages pour le Château de Tours

A voir jusqu'au 18 août.

Elle voit l'art comme une expérience : Elisabeth von Wrede expose en ce moment au Château de Tours, un accrochage baptisé Immersion. La Tourangelle déploie ses toiles et ses messages dans les salles du monument, pour un parcours géométrique (très carré), ludique et coloré. Contemplatif et plein de réflexion, aussi. A voir pendant 3 mois...

Un aperçu avec les photos de Laurent Depeigne :