StorieTouraine, 25/05/19 : mise en examen après un meurtre en Ehpad, l’Acte 28 des Gilets Jaunes à Tours, un Gauguin aux enchères à Montbazon…

On revient aussi sur les élections européennes.

Pour faire rapidement le point sur l’actualité tourangelle, nous mettons régulièrement à jour la StorieTouraine pour vous. Voici l’édition de ce samedi :

Affaire criminelle dans un Ehpad…

Un homme a été mis en examen pour assassinat cette fin de semaine à la suite de la mort d’une retraitée de 90 ans, résidente d’un Ehpad. Cette femme est morte étouffée par de la nourriture il y a une dizaine de jours. L’enquête s’oriente vers la piste d’un meurtrier extérieur à l’établissement qui aurait prémédité son acte.

4 ans de prison pour un homme de 36 ans…

Il a été condamné cette fin de semaine par le tribunal de Tours, jugé responsable de l’incendie d’une maison de Joué-lès-Tours en mai 2018. Il s’agissait de l’habitation de son ex compagne et de ses deux enfants (qui étaient absents au moment du drame). L’homme a nié les faits et compte faire appel.

Nouvelle compagnie de CRS à Joué-lès-Tours…

En provenance d’Agen elle est attendue ce samedi soir et ce dimanche soir pour sécuriser le quartier de la Rabière en proie à des violences régulières depuis 7 mois. Les dernières le 19 mai : des heurts avec la police dans l’après-midi et la soirée.

Un Acte 28 des Gilets Jaunes…

Si le mouvement a perdu en ampleur, les manifestations se poursuivent pour dénoncer la politique d’Emmanuel Macron, les problèmes de pouvoir d’achat ou encore le manque de démocratie participative. Le rassemblement hebdomadaire débutera à 14h Place Jean Jaurès. L’Acte 27 s’était achevé par quelques interpellations et tirs de gazs lacrymogènes.

Et pendant ce temps-là…

Une autre manifestation est programmée ce samedi après-midi : la Vélorution, autrement dit un collectif de cyclistes qui va pédaler pour réclamer plus d’écologie, et une circulation en ville plus apaisée (moins de voitures, plus de place aux modes de déplacement doux). Le rendez-vous est fixé à 14h30 à Jean Jaurès.

Voter sans carte d’électeur : possible ?

Oui. Beaucoup de personnes n’ont pas reçu leur nouvelle carte avant le scrutin des élections européennes prévu ce dimanche 26 mai. 15 000 rien qu’à Tours. Néanmoins il est possible de voter avec juste carte d’identité ou passeport. Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h en Indre-et-Loire, et 19h à Tours, St Pierre, St Cyr, St Avertin, Chinon, Loches, La Riche, Joué.

Un Gauguin aux enchères…

Et pas n’importe lequel : son premier dessin connu, une aquarelle représentant une maison. C’est la maison tourangelle Rouillac qui est chargée de l’affaire. L’œuvre date de 1865, l’artiste avait alors 17 ans et il étudiait à Orléans. La mise à prix est prévue à 50 000€, et la vente se déroulera le 16 juin au Château d’Artigny à Montbazon.