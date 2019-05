JOUE-LES-TOURS : Appel à témoins pour retrouver un jeune de 28 ans

On est sans nouvelles de lui depuis mardi.

La police d'Indre-et-Loire a lancé ce vendredi 24 mai un appel à témoins pour retrouver Thomas Bastard. Ce jeune homme de 28 ans qui réside à Joué-lès-Tours n'a plus donné de nouvelles depuis ce mardi 21 mai. Sa disparition est jugée inquiétante.

L'homme a les cheveux châtain foncé et raides, des yeux marrons et il mesure 1m74. De carure athlétique on ignore comment il était habillé au moment de sa disparition. Il pourrait circuler dans une Volkswagen blanche.

Si vous en savez plus vous pouvez contacter le commissariat au 02 47 33 80 69.