Ciné, art et DJs : 3 événements immanquables ce week-end en Indre-et-Loire

Et vive la culture !

Le mois de mai c’est génial : chaque week-end foisonne de propositions en tous genres en fin de semaine. A moins d’être doué en téléportation, impossible de passer partout. Alors on vous a préparé un petit parcours…

Samedi aprem’ : on découvre…

Tu as fait une grasse mat’ et un tour au marché le matin, c’est bien. Maintenant prends le bus 10 direction Justices (ou le vélo, éventuellement la voiture) et file en direction des Ateliers de la Morinerie de Saint-Pierre-des-Corps. Tu n’as jamais mis les pieds là-bas ? Possible. Pourtant il y a plein de belles rencontres à faire, car c’est là que bossent des dizaines d’artistes. Ils y ont leurs ateliers et font des portes ouvertes tout au long du week-end. Ouverture de 10h à 19h. Entrée gratuite.

Samedi soir et Saturday night : on mate…

Après un petit tour à Vitiloire en centre-ville de Tours, 10 minutes à pied pour rejoindre les cinémas Studio où tu trouveras aussi à manger et à boire. Comme chaque année, le multiplexe art et essai de la Rue des Ursulines accueille sa Nuit des Studio, donc des films qui s’enchaînent jusqu’à ce que le jour se lève. Et entre deux on fait une pause pour grignoter… ou s’autoriser une sieste. Une orgie de culture avec des films cultes, récents ou pas. Attention les pass s’arrachent vite. Toutes les infos sont dispos dans cet article.

Dimanche aprem’ : on danse…

En sortant du ciné, si vous avez encore un peu d’énergie, vous pourrez faire partie des premières et des premiers à chiner à la brocante du Boulevard Béranger. Sinon, allez vite pioncer mais pas trop : lorsque le soleil sera au Zénith ce sera l’heure du réveil des Ilots Electroniques au Lac de la Bergeonnerie. L’événement est gratuit, et c’est l’occasion d’écouter du bon son en plein air, au bord de l’eau, posé dans l’herbe. Il devrait faire assez beau et presque chaud. Ce sera déjà la 26ème édition de l’événement avec deux scènes en activité de 13h à 21h. Le détail du programme et les infos pratiques c’est par là

Ah, on a juste oublié un truc : si vous êtes majeur(e), essayez de trouver 5 minutes pour passer au bureau de vote (comment ça on a cassé l’ambiance ?).