StorieTouraine, 23/05/19 : 1 gérante de salon de massage condamnée à Tours, des crèches du 37 en grève, RDV gourmands en Nord-Touraine...

La StorieTouraine vous résume l’info du département avec des mises à jour dès que nécessaire. Et c’est gratuit. Voici l’édition de ce jeudi :

Procès à Tours...

La gérante d’un ex salon de massage de Fondettes a été condamnée à 30 mois de prison avec sursis pour proxénétisme ce jeudi. Cette femme de 28 ans était accusée de proposer des services sexuels dans l’établissement. Elle écope également de 1 000€ d’amende et a interdiction de rouvrir ce genre de commerce. Son compagnon est lui condamné à 360€ d’amende.

Hausse des postes d’internes : la région réagit…

Mercredi le 1er ministre a annoncé que le Centre-Val de Loire bénéficierait dès novembre de 255 places pour les internes en médecine entamant leurs trois dernières années d’études, soit 41 de plus qu’aujourd’hui. L’espoir est qu’ils restent dans la région après leur formation pour résorber en partie le problème de désert médical dans nos départements.



La région Centre-Val de Loire a réagi à cette mesure : « nous devons rester très vigilants pour que les postes d'internes créés soient bien répartis sur tous les territoires de notre région et que de futurs médecins y soient effectivement nommés. De plus, cette augmentation est loin d'être à la hauteur des besoins des habitants de la Région Centre Val de Loire. C'est une augmentation de 100 places qui est indispensable pour que notre région soit juste à la moyenne nationale et rattrape son retard. Aussi, notre région devrait accueillir en études médicales 356 étudiants en médecine chaque année et un nombre d'internes équivalent » estime son président PS François Bonneau.

Les personnels de crèches dans la rue…

Plusieurs crèches tourangelles étaient fermées ce jeudi en raison d’un mouvement de grève national visant à dénoncer un projet de réforme du gouvernement autorisant une hausse du nombre maximum d’enfants accueillis dans les établissements dédiés à la petite enfance. On passerait ainsi de 5 à 6 bébés qui ne marchent pas pour une auxiliaire de puéricultrice. Les revendications viennent d’un collectif baptisé Pas de Bébé à la Consigne. Il a manifesté à 10h devant la préfecture d’Indre-et-Loire à Tours.

L’équipe de France de volley est arrivée à Tours…

Elle va s’y entraîner jusqu’en début de semaine prochaine au Palais des Sports pour préparer les échéances internationales, notamment la Ligue des Nations et le tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de 2020. L’Euro de volley aura également lieu en France en septembre avec les Bleus. Un match d’exhibition est prévu lundi soir à 20h. Prix des places : 5€.

Appel aux familles d’accueil…

Le pôle espoirs d’athlétisme handisport de Saint-Cyr-sur-Loire est à la recherche de familles d’accueil d’ici début juillet afin de pouvoir héberger les nouveaux athlètes qui intègreront le pôle dès la rentrée. Ces athlètes sont mineurs et lycéen(e)s au sein du lycée Choiseul de Tours Nord. Le pôle organise également du 3 Juin au 30 Août des camps d’entraînements d’été permettant à des athlètes handisport de venir s’entraîner sur ses installations par son propre encadrement technique. Ces camps d’entraînements ont pour but de se préparer à différentes compétitions dont les jeux européens. Accueils rémunérés. Pour toute information(s) complémentaire(s) : Gwénaël Lanne-Petit 06.72.77.45.06 / peah.cvl@gmail.com

Rendez-vous gourmands…

La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan lance une série d’animations pour l’été 2019 : Les Goûters et Dîners du Patrimoine. « Sous le Sceau du secret, entre Loir et Loire, se cachent de nombreuses merveilles architecturales. Le temps d’un après-midi ou d’une soirée, châteaux, moulins, abbayes et chapelles privés ouvriront leurs portes. Ces journées s’achèveront par des goûters champêtres et pour une unique soirée, par un dîner » précise-t-elle. 1er rendez-vous le 30 juin avec un goûter au Moulin de Gruteau (Route D68), Neuvy-le-Roi). Les artistes circassiens de la Compagnie l’Envolée Cirque y seront. Puis ça se passera le 14 juillet à Saint-Christophe-Sur-le-Nais, le 21 à Saint-Paterne-Racan…



Tarifs : Le prix par adulte est de 10€ par spectacle (4€ pour la visite, 6€ pour le spectacle et le goûter). Gratuit pour les mineurs. Pour le dîner, le prix est de 30€ par personne. Réservations au 02.47.29.83.87 ou tourisme@gatine-racan.fr.