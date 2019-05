2 dimanches d'ouverture de plus pour les commerces de Tours

Le 26 mai et le 16 juin.

Depuis le 17 novembre 2018, donc depuis plus de 6 mois, plusieurs responsables de boutiques tourangelles se plaignent de l'impact du mouvement des Gilets Jaunes sur leur activité. Places de stationnement condamnées, tram bloqué, violences, dégradations... Elles et ils parlent d'une baisse de fréquentation et de chiffre d'affaire. Une situation qui pousse à mettre en place des initiatives comme la décoration du centre-ville pour le printemps via l'accrochage de guirlandes fleuries pour inciter à flâner... et éventuellement à consommer.

Ça ne fait manifestement pas tout. En janvier, pour tenter de rattraper un peu les comptes, la préfecture d'Indre-et-Loire avait autorisé les boutiques de la ville à ouvrir deux dimanches supplémentaires : le 20 et le 27. Une initiative en demi-teinte : peu de rideaux s'étaient finalement levés, peu de clients étaient au courant. Les affaires n'ont pas été bonnes.

Nouvelle tentative pour le printemps : ce mercredi la mairie de Tours nous apprend que deux nouveaux dimanches d'ouverture viennent d'être accordés. Le 1er ce dimanche 26 mai alors que plusieurs événements sont programmés en ville comme la grande brocante du Bd Béranger et le salon Vitiloire autour du vin et de la gastronomie. Autre date : le dimanche 16 juin, avant le début des soldes.

Il faut savoir que légalement les commerces peuvent ouvrir jusqu'à 12 dimanches par an. A Tours, et dans la métropole, le nombre de journées d'ouverture dominiciales est normalement plafonné au niveau de l'agglomération. Il comprend 3 ou 4 dimanches en décembre au moment des fêtes de fin d'année, le 1er dimanche des soldes d'hiver et d'été et celui de la braderie de Tours soit 6 à 7 dimanches. Un plafond négocié avec les syndicats, souvent réfractaires à la présence des salariés pour ce jour traditionnellement chômé, même en cas d'avantages en matière de salaire. Ils s'étaient d'ailleurs opposés à l'autorisation exceptionnelle de janvier.

Leur réaction n'est pas impossible après cette information. Ce nouvel amendement à la tradition métropolitaine fait que dans l'absolu les commerces de Tours pourront ouvrir jusqu'à 11 dimanche en 2019.