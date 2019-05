StorieTouraine, 22/05/19 : le boss tourangeau de Citya s’offre une nouvelle marque, saisie de cannabis à Tours, Pavillon Bleu renouvelé pour Joué-lès-Tours…

Et le rêve d’un enfant malade tourangeau bientôt réalisé à Marrakech.

La StorieTouraine vous résume l’info tourangelle chaque jour, avec des réactualisations dès que nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi :

La galaxie Citya s’agrandit…

Le président LR de Tours Métropole Philippe Briand est aussi patron du groupe immobilier Citya, regroupé sous l’enseigne Arche. Récemment il a absorbé les agences La Forêt. Et aujourd’hui on apprend qu’il rachète une autre marque immobilière : Guy Hoquet, auparavant rattaché à Nexity. Néanmoins, la marque va subsister et restera indépendante précise un communiqué d’Arche rappelant qu’il compte plus de 10 000 collaboratrices et collaborateurs pour un chiffre d’affaire de 700 millions d’€ avec plus de 55 000 transactions par an, donc environ 1 000 chaque semaine.

Situation du CIDFF...

Suite à notre article publié ce mercredi sur la situation du CIDFF (association tourangelle soutenant les femmes et les familles lors de divorces ou de situations conflictuelles), Tours Métropole a indiqué ne pas s'être désengagé auprès de la structure financant à hauteur de 16 100€ ses permanences en 2019, après 18 000€ en 2018 et 16 100€ en 2017.

Vote à la maison d’arrêt de Tours…

Jusqu’ici pour voter les détenus devaient obligatoirement faire une procuration. Pour la première fois ils peuvent faire la démarche eux-mêmes depuis la maison d’arrêt de Tours. Ce mercredi un bureau de vote, ou plutôt une salle de recueil des bulletins sous enveloppe a été aménagée avec un isoloir. Une trentaine de détenus ont participé au scrutin, 4 jours avant le reste du pays qui votera dimanche.

Situation à Joué-lès-Tours...

Ce mercredi soir les élus jocondiens se réunissent à huis clos pour évoquer les événements récents à la Rabières (nombreux incendies de voitures depuis 7 mois et violences régulières). De nouveaux heurts se sont produits ce week-end : dimanche des policiers ont été pris à partie dans l'après-midi recevant des projectiles. Selon les forces de l'ordre elles ont dû utiliser gazs lacrymogènes, LBD et grenades de désencerclement. Un jeune de 18 ans a été interpellé. D'autres violences ont eu lieu en début de soirée avec impact sur le trafic du tram, bloqué. Puis vers minuit encore des violences entre personnes présentes dans le quartier et policiers, avec poubelles incendiées et placées sur les voies du tram.

Face à la situation, des nouveaux renforts de CRS sont arrivés à la Rabière ce mardi.

Saisie de stupéfiants…

La police tourangelle indique avoir interpellé un homme de 20 ans en voiture lundi soir dans le secteur de la Bergeonnerie à Tours. Le conducteur était en possession de 200g de résine de cannabis et 2 930€ en liquide (des billets de 10, 20 et 50€). Le contrôle a eu lieu vers 23h. 95g de cannabis se trouvaient également chez lui. Selon les policiers il revendait de la drogue depuis 2017, 5 de ses clients de 18 à 21 ans ont été auditionnés.

Le pavillon bleu renouvelé pour Joué-lès-Tours…

Cette année encore, la baignade du Lac des Bretonnières de Joué-lès-Tours va pouvoir bénéficier du Pavillon Bleu, un label décerné à près de 300 sites français pour la qualité de l’eau mais aussi pour leurs actions de préservation de l’environnement. Le site sera ouvert tout l’été et en accès gratuit avec ses bassins pour nager ou pour que les enfants jouent. Un food truck est également installé autour du lac.

Joué-lès-Tours est la seule commune d’Indre-et-Loire à bénéficier de ce drapeau et cela fait 7 ans de suite qu’elle l’obtient. Une plage du Loir-et-Cher (Villiers-sur-Loir) et de l’Indre (Eguzon) en bénéficient aussi en Centre-Val de Loire.

Partenariat Tours-Hongrie...

Il vient d'être signé avec la région de Jytomyr, la ville de Berdytchiv et le village de Verkhivnia (Ukraine) dans le cadre de l'année Balzac car l'écrivain a été plusieurs fois en Ukraine où vivait sa future épouse Madame Hańska dans son manoir du village de Verkhivnia. Après une longue période de correspondance et de voyages réciproques, Honoré de Balzac et Ewelina Hańska se sont mariés à Berdytchiv, ville ukrainienne située dans la région de Jytomyr. Objectifs : développer des liens culturels, patrimoniaux, touristiques et linguistiques. Une délégation ukrainienne était ainsi à Tours ce week-end.

Magie à l’Hôpital à Marrakech…

L'association tourangelle indique ce mercredi qu’elle a été choisie par la direction du festival Marrakech du Rire comme association française partenaire de l'édition 2019. Cette manifestation est le premier festival d'humour dans le monde avec une centaine d’artistes. Magie à l'hôpital y réalisera le rêve d'un enfant tourangeau en l'invitant au festival avec sa famille durant quatre jours pendant la période du 12 au 16 juin. L'association accompagne aussi des enfants marocains pendant l'événement : spectacle à l'hôpital, accompagnement d'enfants malades à des projections, réalisation de rêves d'enfants, don à l'association Noujoum, distribution de cadeaux...

Vitaa et Slimane sur la même scène…

Les deux artistes sont attendus ensemble au Vinci le 25 mars 2020 à 20h. Les places sont en vente dès 36€. On les a découverts ensemble avec le duo ci-dessous, en attendant bientôt leur album commun…