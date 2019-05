TOURS : 37 bonnes raisons de trinquer à l’édition 2019 de Vitiloire

Samedi et dimanche Boulevard Heurteloup.

C’est un rendez-vous apprécié des amatrices et amateurs de vins. De Touraine, mais aussi de plein d’autres régions françaises. Ce samedi 25 et ce dimanche 26 mai 17ème édition de Vitiloire aux abords de la gare et du Vinci. En gros, c’est un immense regroupement de professionnels du vin et de la gastronomie qui réunit 35 000 personnes en deux jours. Voici pourquoi vous devriez y faire un tour…

1 – Votre cave est vide

2 – De nombreux professionnels assurent que le millésime 2018 est exceptionnel

3 – Dimanche c’est la Fête des Mères, et la vôtre adore le vin (avec modération)

4 – Vous faites la collection des verres Vitiloire (vendus 6€ cette année, comme en 2018 après son augmentation)

5 – Il y a 45 AOC représentées et vous ne les connaissez pas toutes

6 – Vous ne savez pas quoi boire avec votre rosbeef du dimanche

7 – Vous ne savez pas quoi boire avec votre plateau de fromages du samedi soir

8 – Vous n’aimez pas le vin du Bordelais et préférez le vin de Loire

9 – Vous êtes fidèle à un ou plusieurs vignerons et vous venez vous réapprovisionner tous les ans

10 – Vous n’habitez pas Tours et allez profiter du tarif aller-retour en train à 4€ pour venir

11 – Vous avez besoin de progresser dans l’art d’utiliser un tire-bouchon. Mais pour ça il faut des bouchons à tirer

12 – Si vous n’avez pas besoin du verre de dégustation l’entrée est gratuite

13 – Il ne devrait pas trop pleuvoir, mais peut-être un peu dimanche selon Météo France

14 – Vous aurez besoin de décompresser après avoir voté aux élections européennes dimanche

15 – Vous êtes candidat(e) aux européennes et vous aurez besoin de décompresser avant les résultats de dimanche

16 – Vous êtes œnologue

17 – Vous cherchez le vin de votre mariage

18 – Vous appréciez toujours de faire une balade dans le Jardin de la Préfecture

19 – Vous avez entendu parler d’un parcours avec un spécialiste pour découvrir une partie des 130 exposants et vous aimeriez bien y participer (15€ par personne, samedi et dimanche à 10h30 et 12h).

20 – Vous comptez tenter ou retenter votre chance pour gagner une des grosses barriques mises en jeu. Parce qu’un tonneau dans votre salon ou votre jardin ce serait tellement la classe

21 – Vous avez très envie de goûter le chèvre d’ici associé avec le chocolat et la pomme Granny Smith, une recette du chef Laurent Reversé (Restaurant Charles Barrier) qu’il vous montera à l’Atelier des Chefs le samedi à 14h30

22 – Vous voulez aussi découvrir la recette d’Emmanuelle Lezeau-Roublin (Le Boût du Monde à Villandry) samedi à 16h30 (tiramisu au pain d’épices, mascarpone parfumé au « Royal combier »

23 – Vous n’avez encore jamais mangé de chevreau et voulez savoir quel goût ça a donc vous irez voir Ghislaine Salle dimanche à 14h30 (Auberge de la Brenne, Neuillé-le-Lierre) pour découvrir sa recette, toujours à l’Atelier des Chefs

24 – Vous n’aurez pas le temps de faire les courses et profiterez donc du village gourmand de l’événement pour vous rassasier

25 – La conférence sur les cépages rares de l’ingénieure Laurence Cuerin dimanche à 16h vous intéresse beaucoup

26 – La conférence sur la viticulture durable de dimanche à 14h ça vous dit bien aussi (comme la précédente, dans l’espace rencontres du Jardin de la Préfecture)

27 – Si vous achetez plusieurs caisses, des grooms pourront vous aider à les ramener à votre voiture

28 – Il y a un espace pensé pour les enfants (et ils pourront goûter du jus de raisin)

29 – Comme les routiers, les vignerons sont sympas

30 – Une expo photo autour de la vigne sera affichée sur les grilles du jardin

31 – Une rando de 3h est prévue dimanche matin (25km à vélo entre Vitiloire et Vouvray). Départ 8h30 à l’Office du Tourisme pour 20 personnes maximum. Inscrivez-vous sur http://vitiloire.tours.fr

32 – Vous pourrez découvrir les formations tourangelles aux métiers viticoles

33 – Vous avez toujours rêvé de goûter un vin puis de dire : « je sens des notes de fruits rouges et de vanille »

34 – Vous êtes sommelier

35 – « Mais si c'est bon, le chinon ! »

36 – Vous exposez à Vitiloire

37 – Vous avez été missionné pour recharger les bonbonnes à eau de l’événement. Car, oui, il n’y a pas de sous-métier