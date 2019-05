Elections européennes : ces villes d’Indre-et-Loire où on peut voter jusqu’à 19h

Le scrutin est prévu dimanche 26 mai.

Les dernières élections européennes remontent à 2014, 5 ans plus tard il est temps de renouveler le parlement. Ce dimanche 26 mai, pas moins de 34 listes sont candidates. 79 élues et élus seront désignés pour siéger aux parlements de Strasbourg et Bruxelles, mais seulement 74 tant que le Royaume-Uni fait encore partie de l’Union Européenne.

L’Indre-et-Loire compte aujourd’hui une seule députée européenne, candidate à sa réélection : Angélique Delahaye pour Les Républicains. 9 autres personnalités locales sont sur une liste, on vous les présente presque toutes dans cet article de 37 degrés.

Concrètement, dimanche, vous pourrez voter de 8h à 18h partout en Indre-et-Loire sauf dans les villes suivantes où les bureaux seront ouverts jusqu’à 19h :



Tours,



Joué-lès-Tours,



Chambray-lès-Tours,



Saint-Avertin,



Saint-Cyr-sur-Loire,



Saint-Pierre-des-Corps,



Loches,



Chinon



Les premiers résultats seront à suivre dès 20h en direct sur Info-Tours.fr avec les réactions des politiques tout au long de la soirée sur le site.

Si vous n’êtes pas disponible dimanche, notez qu’il est encore temps de faire une procuration en allant à la gendarmerie ou au commissariat. La participation est un des enjeux du scrutin car à peine plus de 45% des Tourangelles et des Tourangeaux y avaient participé la dernière fois.

Si vous n’avez pas reçu votre carte d’électeur ce n’est pas grave : une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) suffit pour glisser un bulletin dans l’urne. Attention : faute de moyens financiers, certaines listes n’auront pas forcément leur bulletin partout et conseillent de l’imprimer en ligne. Toutes n’ont pas non plus envoyé leur programme par La Poste comme c’est l’usage avant chaque scrutin et les panneaux d’affichage tourangeaux sont peu fournis, comme on peut le voir sur cette photo prise lundi aux Deux-Lions à Tours.