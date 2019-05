StorieTouraine, 21/05/19 : coup de filet chez les animalistes, pétition contre les Duck Race, fête de quartier aux Bords de Loire…

On parle aussi de roller derby.

La StorieTouraine c’est chaque jour un résumé des infos tourangelles actualisé dès que nécessaire. Voici l’édition de ce mardi :

Une semaine pour une formation…

14 500 places de formations sont disponibles d’ici septembre en Centre-Val de Loire, pour des personnes en recherche d’emploi désireuses de se lancer dans les métiers qui recrutent (transport, aide à la personne…). Pour promouvoir ces cursus, la région et Pôle Emploi lancent l’événement Une semaine pour une formation ce mardi 21 mai. Le programme détaillé est disponible sur www.pole-emploi-centre.fr. Selon les chiffres communiqués, 60% des chômeuses et chômeurs retrouvent un emploi à l’issue d’une formation.

Arrestations...

Selon franceinfo, deux personnes habituées des manifestations animalistes ont été arrêtées ce mardi matin à 6h en Indre-et-Loire dans le cadre d'une enquête du parquet d'Evreux sur des intrusions dans des exploitations agricoles. Des animaux y avaient été libérés et des vidéos des actions à visages découverts diffusées sur Internet. Au total une dizaine de personnes ont été arrêtées. Les actes qui leur sont reprochés n'ont pas eu lieu en Touraine mais dans l'Eure, l'Eure-et-Loir et l'Orne il y a environ un mois.

Rébellion contre les canards en plastique…

C’est un projet prévu pour le 9 juin : une course de canards en latex naturel à hauteur du Château de Chenonceau, sur le Cher. En fait c’est une tombola géante : on achète un ou plusieurs canards à 5€ l’unité, ils ont tous un numéro et sont lancés dans l’eau depuis les fenêtres du château. Un parcours leur est attribué et les premiers qui franchissent la ligne d’arrivée à l’écluse de Civray-de-Touraine permettent à leurs propriétaires de remporter des lots. Le premier d’entre eux ? Une voiture.

Mais voilà, si le projet est amusant et au profit d’une bonne cause (la Maison des Parents de l’hôpital Clocheville de Tours, à une jeune fille atteinte du syndrome de Rasmussen et à une école adaptée pour enfants autistes), le concept fait débat.

A Orléans, une Duck Race est prévue en septembre et le collectif Je Nettoie Ma Loire s’y oppose, en ciblant aussi l’événement de Chenonceaux. Sa crainte : que tous les canards ne soient pas ramassés malgré l’attention des organisateurs pour n’en oublier aucun, et surtout que soit véhiculée l’image qu’il est possible de lancer des objets dans l’eau. Une pétition a été lancée sur Internet rappelant que le latex peut mettre 5 ans à se dégrader dans la nature. Ce mardi la pétition approche des 16 000 signatures.

Une concertation rallongée à Druye…

Primagaz doit déménager de Saint-Pierre-des-Corps à Druye pour assurer la sécurité de son dépôt de gaz ; La préfecture d’Indre-et-Loire annonce ce mardi que la période de concertation des riverains sur ce projet est prolongée jusqu’au 31 mai. Ils peuvent s’exprimer par mail : pref-rv-primagaz@indre-et-loire.gouv.fr

Elections municipales à Joué-lès-Tours…

La campagne 2020 est lancée. Le candidat de la gauche Vincent Tison pour La Ville au Cœur organise une réunion autour de l’écologie en ville lundi 27 mai à 19h30 à l’Espace Clos Neuf. Avec le vice-président de la région Charles Fournier en charge des questions d’écologie.

Dernier match des Silly Geez…

L’équipe tourangelle de Roller Derby dispute son dernier match de la saison ce dimanche 26 mai. Ce sera dès 15h contre Angers mais ouverture des portes dès 12h30 pour une première rencontre (UB Black contre UB White). Rendez-vous au gymnase Ronsard Rue du Colombier…

Appel à candidatures…

La mairie de Monts recherche des artistes de la commune pour participer à son salon dédié aux talents locaux à l’Espace Jean Cocteau. Candidatures à envoyer avant le 1er juillet. Infos sur www.monts.fr

Fête de quartier...

Comme chaque année l’association Courteline organise une fête au printemps sur le parvis de l’ex imprimerie Mame. Elle est prévue ce vendredi 24 de 16h à minuit. Espace jeux, animé par la Ludopassion Courteline et l'association De Cape et des Dés. Diffusion des courts-métrage du Collège Alphonse de Lamartine, section cinéma. Théâtre avec la classe de CP de l'Ecole Paul Racault. Exposition « Mon Sanitas » – par Espace Passerelle. Démonstration hip-hop par l'association U.D à 19h. Chorale « Les Cigales de Courteline » à 19h30. La Charcuterie Musicale de 17h à 22h30

Enfin à 22h15, projection cinéma : « Grease ».

Les Chevaliers du Fiel vont revenir à Tours…

Le 21 avril 2020, au Palais des Congrès Vinci à 20h30. Les places sont en vente.