A Tours, les souvenirs d'un photographe des stars

Rassemblés dans un spectacle.

Ce week-end, le cabaret Chez Nello de Tours, complet, accueillait le photographe Hugues Vassal pour la première représentation de son spectacle « Dans l'intimité des stars. »

Comment décrire un spectacle qui va vous entraîner avec la complicité d’Anthony Fraysse, Lucille Payet et William Brocheriou dans les souvenirs de ce grand photographe, qui tout au long de sa longue carrière a côtoyé les plus grands du showbizz, qui a eu mille vies, cofondateur de l’agence Gamma, photographe officiel de la cour d’Iran, premier photographe à rentrer en Chine populaire après la révolution, qui a une photo sur l’apartheid exposée à l’ONU de New-York mais qui là, pour environ plus de 2h30 va nous conter, comme un ami qui vous invite au coin du feu sa vie de photographe accompagnant les stars parfois jusqu’à la maternité comme Sylvie Vartan.

Photographe à France dimanche c’est Edith Piaf qui fut la première à lui offrir le statut de photographe des stars, il évoque cette période non sans une certaine émotion, en début et fin de spectacle un peu pour boucler la boucle.

C’est donc les mains pleines de photos qu’Hugues Vassal va ouvrir comme un album et nous faire partager toutes ses rencontres parfois brèves parfois plus longues, 5 ans avec Mireille Mathieu par exemple mais aussi des anecdotes plus tragi-comiques comme le crash de l’appareil l’emmenant en Afrique avec Daniel Guichard et le tout ponctué des chansons interprétées par Anthony Fraysse et Lucille Payet accompagné de William Brocheriou au piano, guitare, saxo véritable homme orchestre de ce spectacle.

Lorsque l’écran s’éteint et que la salle se rallume, on sent le spectateur très ému de toutes ces anecdotes et d’avoir partagé l’univers qu’a connu ce grand Monsieur qui vous donne rendez-vous pour son prochain spectacle chez Nello le dimanche 22 septembre à 14h30. Réservations au 06 66 47 13 87

Roger Pichot